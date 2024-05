Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 32 Jahren covert Dieter Thomas Kuhn, die singende Föhnwelle aus Tübingen, deutsche Schlager mit Leidenschaft und Ironie. Im Gespräch mit Wolfgang Scheidt erzählt er, was einen Schlager zum Schlager macht, und wie er es mit dem Eurovision Song Contest (ESC) hält, dem am 11. Mai vor den Fernsehern nicht nur von Schlagerfans in vielen Wohnzimmern gehuldigt wird.

Am 11. Mai findet in Malmö das Finale des 68. Eurovision Song Contest statt. Sehen Sie sich die Übertragung live im Fernsehen an?

Vermutlich nicht. Seit Jahrzehnten