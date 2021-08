Am 27. Januar, dem Tag, an dem 1945 das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde, ist Holocaust-Gedenktag. Gedenkfeiern finden bundesweit statt, auch im Pfalzklinikum Klingenmünster, wo man vor allem an die Opfer der NS-Psychiatrie erinnert. Auch in diesem Jahr fällt das Gedenken nicht aus. Es ist nur anders als sonst – und begleitet von besonderer Musik.

Die Bratsche ist so etwas wie das Englischhorn der Streicher: Beides sind Instrumente, die in der Stimmlage Alt singen, ganz besonders geeignet für elegisch-romantische Stimmungsbilder. Da gleitet Sibelius’ mystischer Schwan um die Toteninsel von Tuonela, da komponiert Dvorak den langsamen Satz seiner Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ als Totenklage mit Englischhorn-Solo. Da träumt sich ein gewisser Harold bei Berlioz frei nach Lord Byron melancholisch ins ferne Italien zurück, womit wir wieder bei der Bratsche wären, die hier zu einem ihrer schönsten Solo-Einsätze kommt. Kino-Fans erinnern sich gewiss auch an die elegisch-wehmütige Musik von Eleni Karaindrou zu Theo Angoulopoulos’ Film „Der Blick des Odysseus“.

Bratschenklänge zum Gedenktag

Nun werden es Bratschenklänge sein, die am Holocaust-Gedenktag 2021 die Ansprachen und den Vortrag des Historikers Roland Paul bei der Gedenkfeier im Pfalzklinikum Klingenmünster begleiten. „Elegie“ heißt das Stück, das Johannes Pardall, Bratschist im Orchester des Pfalztheaters, für diesen Anlass ausgewählt und mit einem in Sachen Aufnahmequalität versierten Kollegen eingespielt hat. Eine Musik, wie sie passender nicht sein könnte. Komponiert hat sie für „sein“ Instrument Ze’ev Steinberg (1918-2011), über Jahrzehnte Solo-Bratscher des Israel Philharmonic Orchestra und für den Musiker aus der Pfalz „Mentor und väterlicher Freund“. Geboren wurde der Komponist aus Israel als Wolfgang Steinberg in Düsseldorf, als Sohn eines Ärzte-Ehepaars, das kurz darauf nach Trier zog, wo er das Katholische Knabengymnasium besuchte.

Dass Wolfgang und seine Familie dem Holocaust entkamen, erzählt Johannes Pardall in seiner ebenfalls für die Gedenkfeier eingespielten Moderation, verdanken sie der Tatsache, dass Vater Steinberg Hitlers „Mein Kampf“ vollständig gelesen hatte: Kurz nach der Machtübernahme zogen die Steinbergs nach Palästina – von Trier nach Tiberias. Wolfgang, jetzt Ze’ev, war als Orchestermusiker 1948 bei der Gründung des Staates Israel nah dabei und gehörte auch nach seiner Dienstzeit beim Israel Philharmonic als Kammermusiker und Lehrer zu den prägenden musikalischen Persönlichkeiten seines Landes.

Rückkehr in die Heimat der Vorfahren

In die Heimat der Vorfahren kam er regelmäßig zurück, als Zeitzeuge – und als Freund. Die Stadt Trier hat ihn zu ihrem Ehrenbürger ernannt. Den kürzlich verstorbenen Otto Pardall hatte Ze’ev bei einer Zusammenarbeit der Gächinger Kantorei mit dem Israel Philharmonic 1979 kennengelernt. Bis zu Steinbergs Tod 2011 riss die Verbindung zu den Freunden in der Pfalz nicht ab. Dafür, dass sie weiter fortbesteht, sorgt jetzt Johannes Pardall. Und auch dafür, dass ihrer beider Instrument, die Bratsche, hin und wieder einmal die erste Rolle spielen darf .

Termin