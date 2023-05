Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Naturschutz und insbesondere der Klimawandel sind in aller Munde. Die Pfalzgalerie Kaiserslautern schließt sich nun dem Chor der mahnenden Stimmen an. Sieben Künstler präsentieren in einem neuen Ausstellungsprojekt ihre Positionen zum Thema. Und das Museum mischt sich offensiv in die gesellschaftspolitische Debatte ein. Ein Novum.

Die Natur spielt seit der Antike eine zentrale Rolle in der Bildenden Kunst. Dass sich Kunstschaffende unserer Tage vermehrt mit dem Thema Natur- und Klimaschutz auseinandersetzen, verwundert daher wenig.