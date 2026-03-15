Dieser „Don Giovanni“ aus der Wiener Staatsoper ist absolut sehens- und hörenswert. Und dies szenisch wie musikalisch.

Mozarts „ Don Giovanni“ liegt in zahlreichen Mitschnitten auf DVD und mehreren Verfilmungen vor, darunter die legendäre von Joseph Loosey. Dennoch ist die Aufnahme aus der Wiener Staatsoper vom Dezember 2021 hörens- und sehenswert, muss man sie doch im oberen Drittel der Diskografie ansiedeln.

Alles in schwarz

Schwarzes Vulkangestein oder besser schiefergraue Platten dominieren die Bühne, mal nur im Boden zerklüftet, mal von einem ebenfalls schwarzen Riesenkristall dominiert oder einer Höhle voller Wasser. Da wird die Inszenierung von Barrie Kosky fast surreal, wenn Leporello und Giovanni in der Friedhofsszene lustvoll mit einem Brocken Fels jonglieren, als hätten sie den Kopf des Komturs in der Hand und wären die Totengräber aus Shakespeares „Hamlet“. Später schöpft Leporello aus der Quelle den Wein, den er Giovanni nicht kredenzt, sondern aufs Hemd schüttet. Vor diesem düsteren Hintergrund leuchten die farbigen Kostüme oft mit Blumenmustern bei den Frauen und Delfter Kachel-Blau oder einem langen goldenen Seidenmantel über bloßer durchtrainierter Brust bei Giovanni (Bühne und Kostüme: Katrin Lea Tag). Noch auffälliger ist die exzellente Personenführung ganz aus der Musik heraus, ohne platt zu verdoppeln.

Die Partien sind exzellent besetzt

Die Partien sind allesamt exzellent besetzt: Kyle Ketelsen gibt mit leuchtendem, auch mal dunkel getöntem Bariton auch stimmlich den attraktiven Schwerenöter; Philippe Sly ist ihm als Leporello mit schlankem Bassbariton und vitalem Spiel ebenbürtig. Hanna-Elisabeth Müller stattet Donna Anna mit farbenreichem Sopran aus, während Donna Elvira bei Kate Lindsey warmen, intensiven Mezzoglanz verbreitet und auch schauspielerisch als Frau, die unerbittlich an „ihren“ Giovanni glaubt und den sie bis zuletzt verteidigt, punkten kann. Patricia Nolz ist stimmlich schon über die Zerlina hinaus, was aber durchaus einen Gewinn darstellt. Stanislav de Barbeyrac darf als Don Ottavio seine beiden Arien (aus der Prager und der Wiener Fassung) singen, und es gelingt ihm mit Schmelz und Geschmeidigkeit seines schön timbrierten Tenors. Bleibt Peter Kellner als Masetto, der die Rolle des eifersüchtigen Bräutigams voll ausspielt. Bevor ihn Giovanni verprügelt, wird er von diesem wie eine Marionette geführt. Und last but not least Ain Anger als bassgewaltiger Komtur.

Philipp Jordan spielt selbst Hammerklavier bei den Rezitativen und dirigiert einen ausgewogenen „Don Giovanni“, der zwar weniger historisch informiert, dafür umso berückender im Detail klingt und nie an Spannung verliert.