Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“: das alte Spiel, aktueller denn je.

Mozarts 240 Jahre alte Oper „Hochzeit des Figaro“ ist die Straßburger Antwort auf das Opern-Bashing von Hollywood-Star Timothée Chalamet. Statt Proteste – etwa gegen „Hair“ als Zwischenakt-Musik – gab es Bravo-Rufe für das Regieteam um die Britin Mathilda du Tillieul McNicol, die deutsche Dirigentin Corinna Niemeyer und das gesamte junge Mozart-Ensemble.

Die Sache mit dem „Ius primae noctis“, dem Recht der Feudalherren, vor der Hochzeit ihrer Untergebenen die Braut erst einmal selbst „auszuprobieren“, ist – falls es jemals bestand – Schnee von gestern. Die in der literarischen Vorlage von Beaumarchais aufs Korn genommene Aristokratie wurde bereits drei Jahre nach der Uraufführung der „Nozze di Figaro“ 1786 von der Französischen Revolution hinweggefegt. Und der seit 1607 existierenden Gattung Oper hat Hollywoodstar Timothée Chalamet, Jahrgang 1995, erst jüngst einen Totenschein ausgestellt, da sich niemand mehr für sie interessiere.

Ist das so? Als sich auf Chalamets Grabgesang ein weltweiter Protest aller Betroffenen erhob, lag das Konzept von Mathilda du Tillieul McNicol für die Inszenierung einer der am meisten aufgeführten Opern überhaupt längst fertig auf dem Tisch. Aber man könnte meinen, sie habe, statt einzustimmen in den Protestchor, den Gegenbeweis für das Verdikt des dann Doch-nicht-Oskarpreisträgers ausgearbeitet.

Künstler am Anfang ihrer Karriere

Mit der britischen Regisseurin, die zugleich auch (Opern-)komponistin ist, ihrer polnischen Bühnenbildnerin Basia Binkowska, der für Kostüme zuständigen Australierin Mel Page und der deutschen Dirigentin Corinna Niemeyer hat der Straßburger Opernchef Alain Perroux in seiner letzten Saison im Elsass ein Leitungsteam der jüngeren Generation engagiert. Und auf der Bühne stehen keine arrivierten Stars, sondern zum großen Teil Sängerinnen und Sänger am Anfang ihrer Karriere – die allesamt beweisen, dass von einer mitunter beschworenen „Krise des Mozart-Gesangs“ keine Rede sein kann. Man wird ihnen gewiss noch begegnen: John Brancy (Graf Almaviva), Andreea Soare (Gräfin), Lysandre Châlon (Figaro), Camille Chopin (Susanna), Juliette Mey (Cherubino) und all den anderen.

Eine Tanznummer jedenfalls, wie sie die Sopranistin Jessica Hopkins – Mitglied des Straßburger Opernstudios – als Barbarina hinlegt, wäre früher undenkbar gewesen. Das Ganze zu Nina Simones „Ain’t Go No, I Got Life“, von der US-amerikanischen Soulsängerin und Bürgerrechtsaktivistin aus zwei Songs des Kult-Musicals „Hair“ in eine Art feministisches Statement für das Recht am eigenen Körper verwandelt: „Got my Heart, Got my Soul, Got my Sex …“ Wie war das noch mal mit dem Herrn Grafen, der sich nicht mehr für seine Frau interessiert, aber allem, was Röcke trägt, nachjagt?

Oper ein Relikt von gestern?

Ist ein vom Grammophon zur ausufernden Hochzeitsfeier eingespielte Titel nun ein Eingriff in die Partitur des „göttlichen“ Mozart? Keineswegs, denn die könnte keine bessere Hüterin finden als Corinna Niemeyer am Pult des wie schon so oft mit exzellentem (und hier besonders geforderten) Bläserklang brillierenden Orchestre national de Mulhouse. Die Dirigentin – Jahrgang 1986, vom deutschen Generalkonsulat in Straßburg 2018 mit dem „Preis der deutsch-französischen Freundschaft“ ausgezeichnet – ist in Frankreich und auch international mittlerweile hoch angesehen. Wie ist das noch mal mit den Propheten im eigenen Lande?

Niemeyers Lesart steht im Dienst des Musikdramatikers Mozart – und bei diesem „tollen Tag“ verzeiht man gerne einige Wackler in der Koordination mit der Bühne. Denn dort spielt sich – von wegen Schnee von gestern! – eine bissig-ironische Gesellschaftssatire ab: Es geht um Macht und ihren Missbrauch, um Politik, Geschäfte und Sex, um die „Elite“ und Bediensteten, die durchaus mal gerne von den Krumen profitieren, die vom Tisch des Geldadels fallen, um eroberte und wieder fallengelassene Frauen und darum, wie die sich ihre Würde erkämpfen (Rosina verzeiht zwar dem untreuen Gatten, aber dann …).

Man fühlt sich bei diesem „Figaro“ auch an die bissige Satireserie „The Party“ des großen elsässischen Zeichners Tomi Ungerer aus den 1960ern im nur wenige Meter von der Oper entfernten Museum erinnert. Mathilda du Tillieul McNicol ließ sich von Paolo Sorrentinos von der deutschen Kinokritik eher ungnädig behandelten Steifen „Loro - Die Verführten“ (2018) über die Machenschaften des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi inspirieren. Derzeit fallen einem da noch andere Namen ein. Wer bitte behauptet, Oper sei ein Relikt der Welt von gestern? In Straßburg jedenfalls bleibt Mozart Mozart (und das in Bestform) und ist doch brandaktuell.

Termine

Weitere Aufführungen am 17., 19. Mai (Mulhouse) und am 31. Mai (Colmar). www.operanationaldurhin.eu

