Tief in die Geschichte des deutschen Kaiserreichs lässt Uta Seeburg die Leser ihres historischen Kriminalromans „Der treue Spion“ eintauchen. Es ist nach „Der falsche Preuße“ und „Das wahre Motiv“ der dritte Teil ihrer Gryszinski-Trilogie. Auch ohne Kenntnis der Vorgängerbände ist die Story problemlos nachvollziehbar. In rasantem Wechsel pendelt die Autorin zwischen den Jahren 1896 und 1916 und einem komplexen Geschehen um den königlichen Sonderermittler Wilhelm Freiherr von Gryszinski, der mit der Suche nach Henri Fouqué beauftragt ist.

Dieser hochrangige Mitarbeiter an der französischen Botschaft in Berlin, dem das Auswärtige Amt misstraut und der daher von Georg von Bocksnick beobachtet wird, war bei einem Besuch in München spurlos verschwunden. Dort hatte er den Erfinder Alfons Hummert getroffen, der ihm seine explosive Erfindung zum Kauf anbot.

Mit dieser Technik ließen sich Falschmeldungen per Funk erzeugen und senden und somit einen möglichen bevorstehenden Krieg gewinnen. Doch im Hotel belauscht diese Unterredung ein russisches Betrügerpaar, Nataliya und Sergeij Baranoff, das Hummerts geheime Pläne schließlich stiehlt.

Dieser spannende Plot wie auch die komplizierte Suchaktion erschließen sich dem Leser erst nach intensiver Lektüre. Der Fall eskaliert, als der Erfinder Hummert mit einem Telefon erschlagen wird, auf dem der Fingerabdruck von Fouqué zu entdecken ist. Ein hochbrisanter Fall, bei dem Gryszinsky total gefordert wird. Denn als die Baranoffs sich nach Paris absetzen, erhält er den Auftrag, sie dort zu verhaften. Es folgt eine lange Geschichte, in der die Autorin mit Sprüngen und Volten Spannung aufbaut.

Parallel zu diesem Kriminalfall katapultiert sie den Leser in das Inferno des Ersten Weltkriegs. In Verdun ist Friedrich von Gryszinsky, Sohn des Ermittlers, als Meldegänger in einem hochgefährlichen Einsatz. Dort begegnet er General Georg von Bocksnick, der ihm erzählt, dass er mit seinem Vater im Vermisstenfall Fouqué zu tun hatte. Fritz fasst Vertrauen zu ihm, nichtsahnend, dass Bocksnick ein Verbrecher ist, der beabsichtigt, sich bei ihm an seinem Vater zu rächen. Was der General ihm befiehlt, ist lebensbedrohlich.

Als deutscher Spion muss er in Frankreich, als Schweizer Agent in der Schweiz, später in Konstantinopel und Petrograd agieren. Erst gegen Ende des Romans entschlüsselt Seeburg die Hintergründe dieser Geschichte. Anschaulich und mit fundierten historischen Details schildert die 1981 in Berlin geborene Autorin und promovierte Literaturwissenschaftlerin, die mit ihrer Familie in München lebt, in einem Stil passend zur Zeit die zunächst noch halbwegs heile Welt des Kaiserreichs.

Die unterschiedlichen Protagonisten zeichnet sie überaus lebendig, besonders sympathisch die Hauptfigur Gryszinski und dessen Ehefrau Sophie, eine Schriftstellerin, in deren Kreis berühmte Künstler und Literaten wie Kandinsky und Wedekind verkehren. Bis zum völlig unerwarteten dramatischen Finale ein höchst unterhaltsamer Kriminalroman.

Uta Seeburg: „Der treue Spion“: Historischer Kriminalroman; HarperCollins, Hamburg; 400 Seiten, 22 Euro.