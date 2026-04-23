Erst kamen die Künstler, dann die Selfie-Meuten: Die großartige Ausstellung spürt der Faszination für das kleine Dorf Étretat nach – und feiert Claude Monet .

Mal flirrendes, mal milchiges Licht, das Meer von Blau bis Türkisgrün in unendlichen Farbnuancen schimmernd, von entfesselten Naturgewalten hin und wieder wild aufgepeitscht und von Schaum bekrönt. Dazu bizarre am Strand aufragende Felsformationen, die an mittelalterliche Burgruinen oder gar geheimnisvolle Wohnorte von Riesen aus alten Märchen erinnern.

„Es gibt viel zu sehen für einen Maler und viel zu träumen für einen Dichter“, schreibt der Schotte Leitch Richie in seinen 1834 veröffentlichten Reiseskizzen von der französischen Küste. Er war nicht der erste, den die wilde Schönheit der erst um 1900 so genannten Alabasterküste anzog, die sich zwischen Le Havre und Tréport erstreckt. Und sie hat bis heute nichts von ihrer Faszination verloren.

Ausstellungsansicht mit Claude Monets »Étretat. Die Felsnadel und das Felsentor von Aval«. Foto: Städel/Norbert Miguletz

Einer der prominentesten Künstler, den die vom Meer umspülten und von der Erosion geformten weißen Kreidefelsen und Klippenformationen um Étretat in den Bann zogen, ist zweifellos Claude Monet. Die Galionsfigur der Kunstströmung, die erst 1874 mit einer Ausstellung im ehemaligen Atelier des Fotografen Nadar den Namen „Impressionismus“ erhält, kommt bereits 1864 zum ersten Mal in das zu diesem Zeitpunkt schon geraume Zeit nicht mehr verschlafene Fischerdorf Étretat. Wenige Jahre zuvor hat der mit dem Erfolg seines „Orpheus“ zu Wohlstand gelangte Jacques Offenbach sich dort eine „Villa Orphée“ bauen lassen.

Auch die Sommer 1868 und 1869 verbringt Monet mit Frau Camille und Sohn Jean in Étretat. Dort entsteht auch das Gemälde „Das Mittagessen“, eine private Familienszene, die Monet 1870 erfolglos für die große alljährliche Kunstausstellung Salon de Paris einreicht. Ob der Weg zum Impressionismus ohne diese Ablehnung einen anderen Verlauf genommen hätte?

Im Monet-Jahr werden noch viele Ausstellungen folgen

Jedenfalls gehört dieses Werk seit 1910 zur Städel-Sammlung. Das Frankfurter Museum holt den Maler in den Titel seiner aktuellen Ausstellung und setzt damit – und mit 24 seiner Gemälde – auch einen Auftakt für all die noch folgenden, mit denen in diesem Jahr des 100. Todestags von Claude Monet am 5. Dezember 1926 gedacht wird.

„Monets Küste“ also, aber keineswegs nur, auch wenn er – und ein anderer prominenter Küstenkünstler: Gustave Courbet – den Nukleus dieser in deutsch-französischer Zusammenarbeit mit dem Musée des Beaux-Arts entstandenen Ausstellung bilden. Courbets Auseinandersetzung mit den entfesselten Elementen – er wohnt und arbeitet in einem Atelier unmittelbar am Strand – findet Niederschlag in rund 20 Gemälden mit nur zwei Motiven: „Die Klippen nach dem Sturm“ und „Die Welle“. In Frankfurt wie in Lyon gehört ein solcher Courbet zu den Höhepunkten der Sammlung. An Courbet und seinem mit spachtelartigem Farbauftrag künstlerisch verwandelten Realismus mussten sich alle Nachfolgenden, auch Monet, messen.

Ausschnitt aus Monets »Étretat, la Manneporte«, 1886. Foto: New York, The Metropolitan Museum of Art/ Legs de Lillie P. Bliss,

Wie ihm das gelungen ist, zeigt die Ausstellung – und noch so viel mehr. Und genau deswegen ist sie so sehenswert. Nachgezeichnet wird die Verwandlung eines abgelegenen Fischerdorfs zum modischen Badeort, zur Künstlerkolonie, die neben den Malern auch die Literaten anzog und wesentlichen Anteil am Aufstieg einer neuen Kunstgattung hatte: der Fotografie. Eine kunsthistorische Ausstellung mit 170 hochkarätigen Werken und eine kulturhistorisch fundierte, spannende Präsentation zu vereinen, ist hohe kuratorische Kunst.

Alles begann – wen wundert’s – mit Werbung, und zwar noch im 18. Jahrhundert: Da machte ein gewisser Alexandre Jean Noël mit seinen Darstellungen von Strand und Felsen das Dorf bekannt, das zuvor höchstens die Aufmerksamkeit von Geologen auf sich gezogen hatte – im Auftrag eines Barons, der in Étretat eine Austernzucht gegründet hatte. Die Revolution fegte Adel und Austernpark hinweg.

Auswschnitt aus Gustave Caillebottes »Mann im Arbeitskittel« auf dem Chemin de Saint-Clairt, 1884. Foto: Bridgeman Images

Auch wenn die Reise von Paris ins abgelegene Étretat per Postkutsche noch zwei Tage dauerte, die pittoresken Bilder aber waren in der Welt und machten neugierig: Marinemaler wie Eugène Isabey (1893-1886), der sich als einer der ersten für längere Zeit in Étretat einquartierte, Eugène Delacroix (1798-1870) oder der Deutsche Johann Wilhelm Schirmer (1807-1863), Professor für Landschaftsmalerei an der Akademie Düsseldorf und erster Direktor der 1854 gegründeten Karlsruher Kunstschule. Schirmers für seine Studenten angefertigten Ölstudien gehören zu den faszinierenden Entdeckungen der Ausstellung.

Die einen malten pittoreske Genreszenen mit Fischerbooten, die andern das mindestens ebenso pittoreske Strandleben des allmählich in Mode kommenden Seebads. Wieder andere, wie Courbet und Monet, blendeten die Menschen aus und widmeten sich den Naturphänomenen. Mit den Touristen kamen auch die Pioniere der Fotografie. Die Ausstellung zeigt, wie Fotografie und Landschaftsmalerei sich wechselseitig beeinflussten. So ist es sehr wahrscheinlich, dass der in Speyer geborene Anselm Feuerbach sein Bild vom berühmten Felsentor Manneporte nach einem Postkartenmotiv malte. Später kommen auch noch Henri Matisse und der Schweizer Félix Vallotton. Und unter den vielen Männern ist auch eine Frau: die Schweizerin Sophie Schaeppi.

Der Zauber fiel dem Massentourismus zum Opfer

Die einen malten oder fotografierten, die andern schilderten die Landschaft mit Worten, manche machten beides, wie etwa Victor Hugo oder der in Étretat aufgewachsene Guy de Montpassant, der wiederum seinem Freund Gustave Flaubert 1877 beschrieb, was seinen Niederschlag in dessen letztem, unvollendet gebliebenem Roman „Bouvard und Pécuchet“ Roman finden sollte. Auf die Spuren von Flaubert und Maupassant begibt sich 2000 auch der Fotokünstler Elger Esser mit seinen nostalgisch sepiagefärbten Aufnahmen.

Zu literarischem Weltruhm, der sich bis in Netflix-Zeiten fortsetzt, gelangt Étretat durch Maurice Leblanc (1841-1941) und dessen Romane um den Gentleman-Gauner Arsène Lupin. Zur Geschichte von Étretat gehört aber auch die Zerstörung von Seebad, Strandpromenade, Casino und legendären Hotels durch die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs. Das Dorf der Künstler: ein Opfer des Atlantik-Walls.

Der Mythos aber erwies sich als unzerstörbar, der Zauber der Felslandschaft lockt nach wie vor: Rund 1,5 Millionen zählt man mittlerweile pro Jahr, ein klassischer Fall von Overtourism. Seit April 2025 sind die Klippen und ein Großteil der Strände an der Steilküste gesperrt. Auch wenn bei der einführenden immersiven Projektion – erstellt von einem auf Digitalisierung von gefährdeten Kultur- und Naturgütern spezialisierten Unternehmen – trotz optischer Brillanz und begleitender Geräuschkulisse mit Brandung und Möwenrufen dann doch der Geruch von Salz und Meer fehlt: Eine Reise an den Main ist derzeit eine verlockende Alternative für einen Kurztrip mit Selfie nach Étretat.

Die Ausstellung

„Monets Küste. Die Entdeckung von Étretat“ bis 5. Juli im Städel Museum Frankfurt; dienstags bis sonntags 10 bis 10 Uhr (donnerstags bis 21 Uhr); Katalog (Hirmer) 44,90 Euro (im Museum), 50 Euro (im Buchhandel); www.staedelmuseum.de.