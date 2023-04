Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sicher kein Buch für trübe Tage. Mehr so eine Art Schocktherapie. Frei nach dem Motto: Ja, es geht immer noch ein bisschen schlimmer. Und dennoch geht am Ende von Ludwig Fels' Roman „Mondbeben“ ein Licht an. Angezündet vom Erdtrabanten persönlich. „Pure Herrlichkeit“, meint Olav, die Hauptfigur des Romans. Man kann ihr nur zustimmen. Aber der Weg bis zu dieser Erkenntnis ist lang und hart. Sehr hart.

Manchmal scheint das Glück, also das, was wir als das perfekte Glück ansehen und was alleine deshalb schon unmöglich ist, so nahe. Und ist doch unerbittlich unerreichbar.