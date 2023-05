Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kein menschliches Laster war ihm fremd. Seine Kritik daran verpackte er in Komödien. Er war Autor, Schauspieler, Theater-Prinzipal, Günstling des Sonnenkönigs. Seine Werke werden noch heute gespielt . Er gilt als Vater der Comédie française, dem „Haus von Molière“. So nannte sich der am 15. Januar 1622 geborene Jean-Baptiste Poquelin. Wer er wirklich war, verschwindet hinter der Maske.

Je näher man ihm kommt, desto mehr scheint er sich zu entfernen, der in den ersten Tagen des Jahres 1622 geborene und am 15. Januar in der Kirche Saint-Eustache auf den