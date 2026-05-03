Im lothringischen Saint-Louis-lès-Bitche engagiert sich die Hermès-Stiftung mit Ausstellungen im Kristallmuseum der dortigen Manufaktur.

Was haben Tokyo, Brüssel und Seoul mit dem Bitscherland gemeinsam mit dem kleinen Saint-Louis-lès-Bitche in Lothringen? Alle vier haben eine exquisite Galerie der Hermès-Stiftung mit zeitgenössischer Kunst. In Saint-Louis eröffnet am 7. Mai eine Ausstellung mit sehr spezieller Kunst einer Straßburger Künstlerin.

In das Portfolio des französischen Luxuskonzerns Hermès hat die Kristallerie in Saint-Louis-lès-Bitche perfekt gepasst. Gläser und Vasen werden dort seit über 250 Jahren in einer Qualität produziert, die buchstäblich königlich war. Immerhin wurde die Glasproduktion 1767 von Louis XV. persönlich im damals noch Münzthal genannten Dörfchen in Auftrag gegeben. Später konnte das zu Ehren des Königs in Saint-Louis umbenannte Dorf als erste Manufaktur auf dem Festland das wertvolle Kristallglas herstellen. Davor war es ein Privileg der Engländer.

»Terre«, also Erde, nennt sich dieses Objekt. Foto: Émilie Vialet/oho

Seit der Zeit ist Saint-Louis für feinste Kristallgläser mit Gravuren und Golddekoren bekannt. Was im Laufe der 250 Jahre in dem Tal bei Bitsch hergestellt wurde, kann der Interessierte in dem Museum „La Grande Place“ seit 2007 bewundern. Aus den Archiven der Kristallerie wurden Einzelstücke zu einer über 100 Meter langen Ausstellungsstrecke zusammengestellt, die sich in Schneckenform vom Erdgeschoss bis zum Dach erstreckt.

Im historischen Gebäude wurde das Museum als Haus im Haus in Holzbauweise errichtet. Heizen ist hier unnötig. Die Wärme kommt aus der angrenzenden Kristallerie kostenlos.

1995 hat der Konzern die Kristallerie übernommen

1995 hat Hermès die Kristallerie übernommen, und nach der Gründung der Fondation d’entreprise Hermès im Jahr 2008 starteten die Ausstellungen, die auch in Saint-Louis-lès-Bitche angeboten wurden. Beim Bau des Museums wurden im Obergeschoss kleine Kammern für Wechselausstellungen eingeplant, die nun von der Hermès-Stiftung bespielt werden können, als vierter Ausstellungsraum neben der Verrière in Brüssel, dem Forum in Tokyo und einen Atelier in Seoul. Saint-Louis kam 2014 zu dem Trio dazu, und seitdem dominieren bei den Vernissagen in Saint-Louis die Damen mit den für Hermès typischen Halstüchern.

Die zeitgenössische Kunst soll hier zu sehen sein, und für die Auswahl bedient sich die Stiftung gerne des Sachverstands anderer Institutionen wie des Kunstzentrums in der früheren Synagoge in Delme, dem Regionalfond für zeitgenössische Kunst in Metz und aktuell dem Musée d’Art moderne et contemporain in Straßburg. Künstlerische Schwergewichte wie der aus dem Bitscherland stammende Patrick Neu waren schon dort zu sehen, was praktisch war, da Neu auch als künstlerischer Berater der Kristallerie tätig ist.

Kalkspat und seine Kristalle werden zu Kunst. Foto: Barbazanges/oho

Bis zum kommenden Jahr sucht die Konservatorin des Straßburger Kunstmuseums, Estelle Pietrzyk, die Künstler aus. Straßburger Künstler landen somit auf der Ausstellungsliste. Gretel Weyer mit ihren surrealen Keramiken machte den Anfang im vergangenen Jahr, und nun fiel die Wahl auf Léa Barbazanges, die ursprünglich aus der Bretagne stammt, aber schon lange in Straßburg lebt, dort studiert hat und nun als freie Künstlerin arbeitet. „Toute la beauté du monde“, also alle Schönheit dieser Welt, ist der Titel der Ausstellung. Barbazanges haben es die rein natürlichen Strukturen in Pflanzen und Kristallen angetan. Löwenzahnblüten oder Insektenflügel in all ihrer Fragilität werden zu Tableaus kombiniert, womit sich Parallelen zum Werk von Patrick Neu ergeben, der gern auch mal ein Hemd aus Bienenflügeln zusammen genäht hat, wohlwissend, das es praktisch nicht konservierbar ist.

Léa Barbazanges Kristallarbeiten sind da geradezu für die Ewigkeit bestimmt und passen perfekt zur Kristallerie. Die Künstlerin hat in mehreren Arbeiten beispielsweise mit Glimmer gearbeitet und damit eine Parkettierung auf dem Bild geschaffen, das allerdings weniger als Wandbild denn für die Mitte des Raums gedacht ist, da das Licht durchzuscheinen hat und je nach Einfall ein anderes Farbschauspiel im Glimmer entfacht.

Kunst aus Mineralien

Ähnliches gilt für die Kristallstrukturen des Calcit, also Calciumcarbonats oder Kalkspat genannt. Hier hat die Künstlerin dem Mineral freies Spiel gelassen und selbst ganz fasziniert beobachtet, welch feinste Strukturen entstehen können, wenn der Calcit kristallisiert und wie eine Pflanze zu wuchern beginnt. Ein bisschen ähnelt es gefrorenem Wasser mit dem Raureif oder Schneekristallen. Ohne Wasser wäre der Kalkspat auch nicht in die Form gekommen. Eine andere Arbeit wirkt wie ein Brotlaib, bestehend aus hart durchgetrockneter Erde. Es ist aber eine Fayence, durch die sich die Strukturen verdorrten Erdreichs ziehen.

Die Kooperation mit dem Straßburger Museum soll noch bis zum nächsten Jahr fortgesetzt werden, dann wird die Hermès-Stiftung mit einem anderen Partner die Reihe fortsetzen.

Information

Die Ausstellung „Toute la beauté du monde“ von Léa Barbazanges ist zusammen mit der Sammlung der Kristallerie bis 27. September im Museum „La Grande Place“, Rue Coëtlosquet, Saint-Louis-lès-Bitche, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 13 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr zu sehen.