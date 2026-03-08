1990 hat die Beziehung zwischen Robert Wilson und dem Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen begonnen. Nach 36 Jahren schließt sich der Kreis mit dem Gastspiel von „Moby Dick“.

Als die Nachricht vom Tod Robert Wilsons am 31. Juli 2025 um die Welt ging, ist mit Superlativen nicht gegeizt worden. Als letzter Universalkünstler unserer Zeit ist er gepriesen worden, als Magier, als Glücksfall für das europäische Theater, diese Zeitung nannte ihn einen „Jahrhundertkünstler“. Fast immer hieß er „Bob“ in diesen Texten, wie ein Kumpel, dabei strahlte er in Interviews und Dokumentationen so gar nichts Kumpelhaftes aus. Mit ihm zu arbeiten, dürfte für die Beteiligten durchaus herausfordernd gewesen sein.

Seinem Landsmann Herman Melville, der heute neben Mark Twain und Ernest Hemingway als einer der größten amerikanischen Schriftsteller gilt, ist solche Ehre zu Lebzeiten nicht zuteil geworden. Als er 1891 in seiner Heimatstadt New York starb, war er ein Zollinspektor im Ruhestand, der von seiner schriftstellerischen Arbeit nicht hatte leben können. Sein 40 Jahre zuvor erschienener Roman „Moby Dick“ hatte sich schlecht verkauft; seinen Aufstieg zur Weltliteratur hat Melville nicht mehr erlebt. Was ein Klassiker ist und was nicht – das hat jede Generation, jede Gesellschaft immer wieder neu zu bewerten.

Theater als Gesamtkunstwerk

„,Moby Dick’ ist ein großer literarisches Werk“, sagte Robert Wilson in einem Interview zu seiner Produktion am Düsseldorfer Schauspielhaus. „Man muss es respektieren, aber darf nicht sein Sklave werden, sondern muss seinen eigenen Weg finden, um damit umzugehen.“ Es war ein Satz, der über Wilsons kompletter, bald sechs Jahrzehnte umfassende Laufbahn stehen könnte. Von Anfang an hat Wilson Theater als Gesamtkunstwerk gedacht, als magische Verbindung von Schauspiel, Musik, Tanz, Licht, Bühnenbild, Maske, Kostümen. Die abenteuerliche Geschichte von Moby Dick und Kapitän Ahab erzählt er nicht allein durch den Text, sondern durch ein Zusammenspiel aller Gewerke, die am Theater zur Verfügung stehen.

Der Ich-Erzähler in Melvilles Roman ist der Seemann Ismael (Raphael Gehrmann). Er heuert auf dem Walfangschiff Pequod an. Dessen Kapitän Ahab (Rosa Enskat) ist voller Hass auf einen Moby Dick getauften weißen Pottwal, der ihm einst das halbe Bein abgerissen hat. Er sucht ihn besessen auf mehreren Meeren und jagt ihn tagelang. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod – und geht für die Besatzung des Schiffs nicht gut aus.

Ein Wiedersehen mit Christopher Nell

In Robert Wilsons Inszenierung sind die Hauptfiguren weder Ismael noch Ahab; es ist eine Figur namens The Boy, verkörpert von Christopher Nell, der mit Robert Wilson oft zusammengearbeitet hat. In der „Dreigroschenoper“ des Berliner Ensembles, die 2019 im Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen zu Gast war, spielte er den Mackie Messer. Er trägt auch den märchenhaften „Moby Dick“-Abend, singt nicht nur irrwitzig hoch, sondern auch in den absurdesten Posen, klettert am Bühnenrand in die Höhe, taucht immer wieder plötzlich auf und kommentiert das Geschehen. Nell heißt The Boy, ist aber ein androgyner Typ, und Ahab wird von einer Frau gespielt – aber alle Personen wirken in ihrer abwechselnd schwarzen und weißen Kleidung irgendwie körper- und geschlechtslos.

Nicht alle Besucher fanden, zumindest in der Samstagabendvorstellung, das Geschehen auf der Bühne bezaubernd. Es gab auch vereinzeltes Gegrummel und vorzeitiges Verlassen des Saals. Was doch etwas verwunderte: Wer Robert Wilson gekauft hat, hat Robert Wilson bekommen, wie immer wieder seit 1990 in Ludwigshafen (als man in der Stadt noch Geld hatte, die legendäre Inszenierung „The Black Rider“ am Hamburger Thalia Theater kozuproduzieren). Wilson-Theater ist hochartifizielles Theater, das knapp zwei Stunden lang in jeder einzelnen Sekunde eine Absage an die Vorstellung ist, die Bühne sei dazu da, die sogenannte Realität abzubilden. Genauso wie um den Inhalt – um zutiefst menschliche, philosophische und theologische Fragestellungen, um Allmachtsfantasien und die Frage, wer die Welt beherrscht – ging es Robert Wilson darum, schöne Bilder zu schaffen, die seine Zuschauer mitnehmen und behalten. Dafür arbeitete er mit den Mitteln, die schon so oft funktioniert haben: Schattentheater mit Schauspielern wie Figuren in einem Scherenschnitt, manchmal verschmolzen mit Szenen aus dem „Moby Dick“-Spielfilm von John Huston aus dem Jahr 1956. Weiße Gesichter, auf den Punkt ausgeleuchtet. Ein perfektes Timing, durchchoreografierte Bewegungen. Und vor allem: die Musik. Die Musik! Die Lieder der britischen Singer-Songwriterin Anna Calvi, schon bei „Der Sandmann“ an Wilsons Seite, sind alles: krachend laut und poetisch zart, zum Mitwippen eingängig und zum Gruseln düster. Das Orchester ist genauso wichtig wie die Damen und Herren Techniker, die in der letzten Szene mit auf der Bühne stehen.

Opulenter Minimalismus

Robert Wilson war nicht „nur“ der Regisseur des Abends, sondern auch verantwortlich für Bühne und Licht. Es ist ein gewohnt minimalistisches Bühnenbild, wesentliche Teile der Handlung werden nicht gespielt, sondern im typischen, von Wiederholungen geprägten Wilson-Stil erzählt. Immer wieder schwebt die Fassade eines weißen Hauses auf die Bühne und wieder nach oben. Seht her, sagt uns das, es ist alles nur eine Illusion. Und vielleicht ist das ja das größte Vermächtnis Robert Wilsons: dass er in der gleichen Sekunde zu bezaubern und zu entzaubern vermochte. Und nachdem der letzte Ton der wunderbaren Musik verklungen und der letzte Vorhang endgültig gefallen ist, ist schrecklich gewiss: Ein derart opulenter Minimalismus wird in diesem Theater nie wieder zu sehen sein.