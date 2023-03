Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Mannheimer Veranstalter Delta Konzerte ist bekannt für das kleine, aber feine Indie-Festival Maifeld Derby, das seit zehn Jahren am Reitstadion des Maimarktgeländes stattfindet – mit einer Pause im vergangenen Jahr. Anfang September wird es Sophie Hunger, The Notwist und Drangsal nach Mannheim bringen. Am gleichen Ort geht davor und danach das Zeltfestival über die Bühne. Außerdem bespielt Delta Konzerte eine neue Sommerbühne.

Im Nachhinein sieht es so aus, als sei das Maifeld-Derby 2020 wegen der Pandemie genauso abgesagt worden wie unzählige andere Kulturveranstaltungen im ganzen Land. Tatsächlich