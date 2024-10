Der Zweibrücker Berliner Norman Ohler ist der schillernste einer ganzen Reihe von wichtigen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die aus der Pfalz stammen. Ohlers „Der totale Rausch – Drogen im Dritten Reich“ machte international Furore. Jetzt hat er rechtzeitig zum Jubiläum ein Buch über Thomas Manns „Zauberberg“ geschrieben, über sich, Davos und das Ende der Moderne. Nazis kommen auch wieder vor. Drogen weniger.

Von Markus Clauer

Wie präsent die Pfalz als Herkunftswelt wichtiger Autorinnen und Autoren gerade ist. Eine ganze Phalanx hat sich in die Gegenwartsliteraturlandschaft eingeschrieben. Tijan Sila, der aktuelle Gewinner des Klagenfurter Bachmannpreises, ist dabei die Ausnahme. Sila, ein Künstlername, ist als Kind mit seinen Eltern aus Sarajewo geflüchtet und zugezogen. Jetzt lehrt er neben seiner hocherfolgreichen Schriftstellerei Deutsch an einer Berufsschule in Kaiserslautern. Die Bewegung der anderen Pfälzer Literaturstars dagegen geht wie eigentlich immer schon in die umgekehrte Richtung – weg von hier.

Arno Frank, zum Beispiel. Seine Geschichte liest sich abenteuerlich. Als Teenager war er – gesucht von Interpol - wegen seines kriminellen Vaters mit der Familie in ganz Europa auf der Flucht. Die Dramatisierung von Franks aufwühlendem Romans dazu, „So, und jetzt kommst du“, ist vor Kurzem am Pfalztheater in Franks Heimatstadt Kaiserslautern uraufgeführt worden. Mittlerweile lebt der Autor, immerhin inzwischen Wochenendhausbesitzer im Donnersbergkreis, schon länger in Wiesbaden. Die meisten seiner Pfälzer Kollegenschaft allerdings, hat den Hauptwohnsitz in der deutschen Hauptstadt.

Der stärkste Stoff für die Mutter

Wie der Speyerer James Joyce, Thomas Lehr, wie die Huchel-Kleist-Hölderlin- und Pfalz-Preisträgerin Monika Rinck, die aus Zweibrücken stammt. Auch die 2023 vom Bezirksverband Pfalz ausgezeichnete Gabriele Weingartner aus Edenkoben wohnt in Berlin. Dito Christian Baron aus Kaiserslautern, dessen Underdog-Autobiografie „Ein Mann seiner Klasse“ gerade im Fernsehen lief. Oder Norman Ohler, der schon sehr lange vom Schreibturm seines Lofts aus auf Kreuzberg schaut.

Der 54-jährige Schlaks aus Zweibrücken, Ex-Stadtschreiber von Ramallah und Jerusalem, ist die schillernste Figur der Riege – und unter anderem auch Co-Drehbuchautor von Wim Wenders bei dessen Film „Palermo Shooting“ gewesen. Ohler hat einige Monate bei Dennis Hopper in L.A. gewohnt, engagiert, um mit der Schauspielerikone dessen bisher unverfilmtes letztes Drehbuch zu verfassen.

Schon 1995 erschien „Die Quotenmaschine“, Ohlers Debütroman, für den der Absolvent der Hamburger Journalistenschule auf Abschlussreise kurzerhand in New York geblieben ist. Vergangenes Jahr dann kam der Erfahrungsbericht „Der stärkste Stoff“ heraus, in dem er zuhause in Zweibrücken – sein Vater ist der ehemalige Vizepräsident des Oberlandesgerichts, Wolfgang Ohler, – die Heilkraft mikrodosierter psychedelischer Drogen an seiner an Demenz erkrankten Mutter erprobt.

Als „Brainfood“ beschreibt Ohler Junior ihre Wirkkraft. Er selbst ist ungemein produktiv. So ist gerade – rechtzeitig zum Jubiläum – sein nonchalant erzähltes Buch „Der Zauberberg, die ganze Geschichte“ erschienen. Ein literarisches Sachbuch. Ohler schließt darin locker-flockig seinen eigenen Ski-Kurztrip mit der 14-jährigen Tochter Suki nach Davos mit Thomas Manns 1924 herausgekommenen, ebenda spielenden Epos kurz.

Bei Mann geht es mit der dem Nobelpreisträger eigenen Ironie um den eine Weile weltflüchtigen Diplomingenieur Hans Castorp, der dann doch in den Ersten Weltkrieg zieht. Um Balzrituale, philosophische Höhenwanderung (Naptha, Settembrini), Selbsterkenntnis im Schneegestöber. Ein Fin de Siècle, das im Paralleluniversum eines Sanatoriums echohallt. Bei Ohler, der sich für vier Tage im „Schatzalp“, einem Hotel einquartiert hat, in dem Manns „Zauberberg“ im Nachttisch liegt und der „Edelrost“ die Dinge überzieht, spielt auch sein Liebeskummer wegen der fernen Emma eine Rolle.

Ohler erzählt von seinem Vater-Tochter-Ding. Und gleichzeitig, wie die in Davos Ehe-flüchtige Katia Mann ihrem Göttergatten mit ihren Berichten aus dem Sanatorium zu Erzählstoff verhalf. Manns bei seinem Erscheinen zwiespältig aufgenommener Roman ist nur eine Folie. Wesentlich wird zudem der Aufstieg von Davos vom Bitter-arm-Kaff zur Hot-spot-Heilstätte der Haute volée rekapituliert.

Der Schweizer Heilort, von einem Mannheimer erfunden

Er verdankt sich maßgeblich der Fantasie des geflüchteten Mannheimer Marxisten, Märzrevolutionärs und Medizinstudenten Alexander Spengler, der die angebliche Heilkraft der Bergluft gegen die Tuberkulose-Pandemie propagierte und damit in einer Zeit, in der die Krankheit in Deutschland bei jungen Menschen jeden zweiten Todesfall verursachte, einen ungeheuren Hype auslöste.

Als der damals 33-jährige Spengler 1853 ankam, um für ein Hungerlohn als Landarzt zu praktizieren, lebten 1500 Menschen in dem Dorf, deren Kinder sich allzu oft auf dem Ravensburger Sklavenmarkt wiederfanden. 25 Jahre später hofften schon 10.000 Besucher in Davos bei immer obskurer werden Kuren zu genesen, die dann von einem rigorosen Heildrill abgelöst worden. Noch einmal 15 Jahre später erfand Arthur Conan Doyle („Sherlock Holmes“) mit einer Reportage im Magazin „Strand“ den Ort und die Schweiz als Wintersportgebiet und schrieb: Dass „die Zeit kommen wird, in der Hunderte in die Schweiz reisen werden, um Ski zu fahren“. Bei Ohler dagegen erscheint der Wintersport jetzt als Finalphänomen einer endgültig untergehenden Epoche.

Süffisant kommentiert er das in Davos abgehaltene Weltwirtschaftsforum als Steuerknauser-Gipfel und führt es eng mit seinen augenzwinkernd vorgeführten Überlegungen, wie sich seine Urlaubstrip steuerlich geltend machen ließe. 355 Kilogramm Co2, zählt er auf, habe allein sein Flug Berlin Bodensee verpulvert, „die Hälfte, die eine Person pro Jahr verursachen sollte“. „Um das Ende der Moderne geht“s. Den Abschluss einer Ära. Also unserer gegenwärtigen Lebensweise“, erklärt er der mäßig beeindruckten Tochter Suki auf ihre Frage hin, an was er schreibe mit gewissem, sich selbst dementierenden Stolz. Die fragt: „Kommen wieder Nazis vor?“ Und er so: „Ja“. Aber dieses Buch sei „eins ohne Drogen“ (wenn man von den Joints abzieht, die er sich zwischendurch gönnt). Es sind Anspielungen, mit der sich der Autor, der, so sagt er es, sein Schreiben von Anfang an „als politische Betätigung aufgefasst hat“, ein wenig selbst auf die Schippe nimmt. Nazis und Drogen, zu denen er eingestandenermaßen ein zutiefst entspanntes Verhältnis unterhält, sind seine Spezialgebiete.

Ohlers literarische Arbeiten jedenfalls blieben immer etwas unterschätzt. So wie „Die Gleichung des Lebens“, die 2017 erschienene Geschichte von Friedrich dem Großen und dem Mathematiker Leonard Euler, die versuchten das Oderbruch trockenzulegen. Vor allem eines seiner Sachbücher aber wurde hymnisch gefeiert.

Ein Buch und ein Mord, die alles ändern

„Großartig recherchiert“ nannte der Kritiker der New York Times, auf dessen Bestsellerliste Ohlers in 30 Sprachen übersetztes Werk „Der totale Rausch – Drogen im Dritten Reich“ stand. In dem Werk erscheint der „Führer“ – „High Hitler“ heißt es an einer Stelle – als eine Art Größter Junkie aller Zeiten, der eine mit Chrystal Meth angefixte Armee befehligt.

„Das Buch ändert alles“, meinte der Historiker Hans Mommsen – und auch ein Großteil von Mommsens wissenschaftlichen Kollegenschaft war voll des Lobs für das 2015 herausgekommene Werk. Ganz so weltumstürzend dürfte Ohlers „Zauberberg“-Buch vielleicht nicht werden. Aber Ohler wäre er nicht er selbst, hätte er nicht auch ein paar steile Thesen zur Hand.

So baut er, es sind die erzählerisch besten Passagen, ausführlich die Geschichte des jüdischen Medizinstudenten David Frankfurter aus Daruvar ein, damals Österreich-Ungarn, der 1936 in Davos den Deutschen Wilhelm Gustloff erschoss. Einen endstrammen Obernazi, der 1917 als Tuberkulosepatient anreiste und – seit 1931 als höchster NSDAP-Repräsentant in der Schweiz – fortan mit einigem Erfolg versuchte, den Ort in ein Nazi-Nest zu verwandeln, Endziel: das ganze Land.

Ein „Dur-Akkord“ über das Dahinter

Hitler hatte damals vom Judentum als „Rassentuberkulose der Völker“ geschrieben. Frankfurters Plan dagegen war, er würde selbst „ein Antibiotikum“ sein. Und es half. So hatten die Schweizer, besorgt um das Geschäft, lange zu den Umtrieben von Gustloff und seinen Schergen geschwiegen. Zwei Wochen nach Frankfurter Mord aber wurden die Landesvertretungen, Kreisleitungen und Zellen der NSDAP verboten und alle NS-Funktionäre ausgewiesen. Folgt man Autor Norman Ohler, war das die Rettung. Sinnigerweise ist sein Buch im Schweizer Diogenes Verlag erschienen, wenn man so will: Ein „Dur-Akkord“ über ein Dahinter, wie Davos in seiner ursprünglichen, rätoromanischen Ursprungsbedeutung heißt.

Lesezeichen

Norman Ohler: „Der Zauberberg, die ganze Geschichte“; Diogenes, Zürich; 271 Seiten, 25 Euro.