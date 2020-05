Mit einem Prominenten-Special des Quizklassikers verabschiedet sich Günther Jauch in den Sommer. Anfang September geht es dann wieder los.

Köln (dpa) - Sommerpause auch beim Quizklassiker: Am Pfingstmontag (1.6., 20.15 Uhr) verabschiedet sich die RTL-Show «Wer wird Millionär?»(«WWM?) mit Günther Jauch in eine etwa dreimonatige Sommerpause.

In der inzwischen 40. Promi-Ausgabe («Wer wird Millionär? - Prominenten-Special») zocken diesmal die Schauspielerin Anke Engelke (54), die Komikerin Ilka Bessin (48), der Schauspieler Henning Baum (47) und der TV-Koch und ZDF-Trödler Horst Lichter (58). Die Prominenten spielen für den guten Zweck um die Million. Drei Promi-Millionäre gab es bisher: Thomas Gottschalk und Oliver Pocher 2008 sowie Barbara Schöneberger 2011. Tritt Pfingstmontag jemand in diese Fußstapfen?

«WWM?»-Fans müssen auf das Quiz noch nicht sofort verzichten. RTL zeigt an den anderen Montagen im Juni jeweils um 20.15 Uhr Wiederholungen von den Sendungen der letzten vier Millionengewinner: am 8. Juni Millionär Ronald Tenholte, am 15. Juni Millionär Leon Windscheid, am 22. Juni Millionär Sebastian Langrock und am 29. Juni Millionär Ralf Schnoor. Die 46. Staffel mit neuen Folgen startet dann Anfang September.

Seit dem Start der Sendung am 3. September 1999 beantworteten 13 Kandidaten die Millionenfrage richtig, darunter die drei Entertainer Thomas Gottschalk, Oliver Pocher und Barbara Schöneberger.

Noch immer ist die Quizshow für RTL ein Publikumsgarant. Zwar gehören Reichweiten von mehr als zehn Millionen Zuschauern wie zu Spitzenzeiten der Vergangenheit an, regelmäßig versammeln sich aber um die fünf Millionen Menschen vor den Bildschirmen.

In Zeiten der Corona-Krise hat RTL seit April die Zahl der Kandidaten in der Auswahlrunde auf sechs reduziert und sich weitgehend auf Kandidaten beschränkt, die am Aufzeichnungstag ins Studio und wieder nach Hause fahren können. Hotelübernachtungen sollten durch diese Maßnahme vermieden werden. Rund um die Aufzeichnung wurden Kandidaten und Team voneinander getrennt. Das Produktionsteam wurde außerdem auf ein Minimum reduziert. Studiopublikum gab es keines.