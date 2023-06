Die Zeichen stehen wieder auf Action: Tom Cruise stellt in Rom seinen neuen «Mission: Impossible»-Film vor. Dafür hat sich der Hollywoodstar eine ganz berühmte Treppe ausgesucht.

Rom (dpa) - In Rom feiert der Film «Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil 1» mit Tom Cruise (60) am Montag Weltpremiere. Der US-amerikanische Schauspieler wurde zuvor an der berühmten Spanischen Treppe in der römischen Innenstadt von Fans begrüßt und bejubelt.

Cruise ist laut italienischen Medienberichten bereits seit Sonntag für die Premiere des siebten Teils der «Mission: Impossible»-Reihe von Regisseur Christopher McQuarrie in Rom.

Auf dem roten Teppich zeigten sich bei bestem Wetter und knapp 30 Grad auch die Co-Stars des Streifens Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Greg Tarzan Davis, Esai Morales und Simon Pegg. Der Film mit Cruise als Superagent Ethan Hunt kommt Mitte Juli in die Kinos. Mit «Mission Impossible - Dead Reckoning Teil 2» ist im Juni 2024 dann das große Finale der Reihe geplant.

Cruise, der seine Stunts gewöhnlich selbst ausführt, rast in dem siebten Teil des Filmabenteuers mit einem Motorrad über eine steile Klippe in den Abgrund, überlebt einen Messerkampf auf dem Dach eines Schnellzugs, Explosionen und halsbrecherische Auto-Verfolgungsjagden, wie man zuvor in dem offiziellen Trailer sehen konnte. Gedreht wurde unter anderem in Rom und Venedig. Die Ewige Stadt spielt in dem siebten Teil eine wichtige Rolle.