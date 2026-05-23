Miles Davis – Trompeter, Bandleader, Innovator – war einer der Giganten des Jazz. Mehrfach erfand er sich neu und den Jazz gleich mit. Am 26. Mai würde er 100 Jahre alt.

Als Miles Davis am 2. März 1959 gegen 14.30 Uhr das in einer ehemaligen Kirche im südlichen Manhattan untergebrachte Columbia-Tonstudio betrat, ahnte er sicher nicht, dass er und seine Band hier Jazzgeschichte schreiben würden. In Sextett-Besetzung nahm er an diesem Tag und in einer zweiten Session sechs Wochen später „Kind of Blue“ auf, eines der musikalisch einflussreichsten Jazzalben und mit mehr als 6 Millionen Exemplaren das bis heute meistverkaufte. Eine neue Epoche nahm ihren Anfang.

Davis war damals 32 Jahre alt, seine Musikerkarriere nahm Gestalt an, der große Durchbruch aber noch nicht gelungen. Der Sohn eines wohlhabenden Zahnarztes in St. Louis hatte mit elf Jahren angefangen Trompete zu spielen, erhielt privaten Unterricht, spielte in der High-School-Band und in lokalen Clubs. Mit 18 ging er nach New York, schrieb sich an der Juilliard School ein, brach das nur halbherzig betriebene Musikstudium aber nach zwei Jahren ab. Dafür suchte er Kontakt zur Harlemer Jazzavantgarde, der intellektuelle Bebop hatte gerade den tanzbaren Swing abgelöst. Davis teilte sich ein Zimmer mit Charlie Parker, zu dessen Quintett er vier Jahre gehörte. Aufhorchen ließ weniger seine eher limitierte Technik, als der neue, meist mit Dämpfer erzeugte Klang seines Trompetenspiels. Die halsbrecherischen Tongirlanden im höchsten Register eines Dizzy Gillespie konnte er nicht liefern, dafür Improvisationen in der mittleren Tonlage, melancholisch-dunkel und voller Ausdruckstiefe.

Vom Bebop zum Cool Jazz

In dem Bandleader und Arrangeur Bill Evans fand er nach dem Abschied von Parker den passenden Partner, 1949 nahmen sie mit einem Nonett, zu dem auch Gary Mulligan gehörte, „Birth oft the Cool“ auf. Der bläserlastige Sound aus Saxophonen, Trompete, Tuba und Waldhorn war jetzt wichtiger als die Virtuosität der Soli, die nervöse Hektik des Bebop wurde heruntergedimmt. Die Platte wurde zu einem Meilenstein des Jazz und ebnete dem relaxten Cool Jazz der Westküste der Fünfzigerjahre den Weg, wo Chet Baker, Dave Brubeck und andere zu Stars wurden. Aber da hatte Miles Davis schon neue Ziele.

1955 suchte er in wechselnden Quintett- und Sextett-Besetzungen nach einem neuen musikalischen Konzept. Die richtigen Musiker dafür fand er schließlich mit den Saxophonisten Cannonball Adderley und John Coltrane, dem Kontrabassisten Paul Chambers, Schlagzeuger Jimmy Cobb und, als einzigem weißen Musiker der Band, dem Pianisten Bill Evans. Von dem hatte Davis die modale Spielweise übernommen. Es gab nicht länger die üblichen Akkordwechsel des Bebop, sondern freie Tonskalen. „Es wird weniger Akkorde geben, aber unendliche Möglichkeiten, was man mit ihnen tun kann“, fasste Davis das neue Konzept im Gespräch mit dem Kritiker Nat Hentoff zusammen. Dennoch war „Kind of Blue“ keine stilistische Revolution, die den Jazz schlagartig verändert hätte, eher ein stiller, dafür nachhaltiger evolutionärer Sprung.

Ruhm, Rückschläge und Rassismus

Miles Davis war jetzt ein Star, exzentrisch, modebewusst, Fan von schnellen Sportwagen und schönen Frauen. Ein Modemagazin ernannte ihn zur Fashion-Ikone, der „Playboy“ interviewte ihn, in den „Downbeat“-Polls war er auf Spitzenplätze abonniert. Aber es gab auch eine dunkle Seite, vielfältige Gesundheitsprobleme, Abstürze in die Drogensucht, die ihn immer wieder aus der Bahn warfen, drei gescheiterte Ehen. Und er musste sich seinen Erfolg in einem Amerika der Rassentrennung und Diskriminierung erkämpfen, wo er von einem weißen Cop vor dem Jazzclub Birdland wegen einer Nichtigkeit niedergeknüppelt und angeklagt werden konnte und erst Wochen später vor Gericht sein Recht bekam. Vielleicht erklärt dies auch, warum er auf der Bühne nie den Entertainer geben wollte, oftmals mit dem Rücken zum Publikum spielte oder bei den Soli der anderen verschwand.

Stillstand war definitiv nicht Teil seiner musikalischen Idee. Immer wieder stellte er neue Ensembles zusammen, 1964 ein zweites legendäres Quintett mit dem Pianisten Herbie Hancock, dem Bassisten Ron Carter, Schlagzeuger Tony Williams und dem Saxophonisten Wayne Shorter. Alle wurden später selbst zu Stars, damals waren sie junge Wilde, die Davis begeistert in dessen Ideenwelt folgten. Aber der Erfolg ließ bald nach, Free Jazz war jetzt das New Thing. Oder man experimentierte wie Charles Lloyd mit Pop und Weltmusik. Miles Davis holte ebenfalls Keyboards und E-Gitarren in seine Band, rockige Drummer und viel Percussion. Seinen Trompetensound verfremdete er mit einem Wah-Wah-Pedal. Auch beim neuen Electric Jazz war er ganz vorn mit dabei.

Und wieder gelang ihm eine ikonische Aufnahme, das Doppelalbum „Bitches Brew“, aufgenommen an drei Augusttagen 1969. Mit einem Dutzend Musikern ging Davis ins Studio, von der Quintett-Besetzung war nur noch Wayne Shorter dabei, dafür die Keyboarder Chick Corea und Joe Zawinul, Gitarrist John McLaughlin, Schlagzeuger Jack DeJohnette. Benny Maupin spielte Bassklarinette, und einer der beiden Bassisten war ein junger Engländer namens Dave Holland, allesamt später selbst stilprägende Bandleader.

Meister der Studioproduktion

Erstmals war die nachträgliche Bearbeitung der Aufnahmebänder wichtiger Teil der Produktion, es wurde fleißig geschnitten, ganze Passagen herausgenommen oder als Bandschleifen repetiert. Beiläufige Phrasen eines Instruments wurden durch Wiederholung zu signalhaften Themen. Das Material wurde am Mischpult in einen groovenden Soundteppich verwandelt, die Soli nur ein Element im dichten Klanggeflecht. Davis und der Produzent Teo Macero schufen ein komplexes Kunstprodukt. Joe Zawinul soll die von ihm selbst mitgeschaffene Musik erst gar nicht erkannt haben, dann war er begeistert. Das Publikum auch, für „Bitches Brew“ gab es die erste Goldene Schallplatte des Jazz.

Davis war nun wieder obenauf, ein Popstar, der beim Rockfestival auf der Isle of Wight vor 300.000 Fans auftrat. Gesundheitliche Probleme sorgten ab Mitte der Siebzigerjahre für eine längere Auszeit, aber er kam zurück mit neuer Produktivität und neuen Plänen. Mit seinem langjährigen Label Columbia verkrachte er sich, weil dort jetzt Wynton Marsalis der neue Trompetenstar war, dessen traditionell orientierten Neobop Davis mit zornigen Tiraden bedachte: „Nostalgie, shit!“ Davis machte mit „Tutu“ ein Popalbum, arbeitete mit Rappern zusammen und spielte in der TV-Serie „Miami Vice“ einen Zuhälter. Am 25. August 1991 begab er sich in ein Hospital in Santa Monica, um sich durchchecken zu lassen. Als ein Streit mit einem Arzt eskalierte, erlitt er einen Schlaganfall, fiel ins Koma und starb einen Monat später. Er wurde nur 65 Jahre alt.