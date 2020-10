Schon als Kinder haben die Schwestern Natsuko und Makiko aus Osaka Armut und Hunger kennengelernt. Vor dem ebenso kleinen wie gewalttätigen und trunksüchtigen Vater waren sie mit ihrer Mutter ans andere Ende der Stadt geflohen. Ging mal wieder das Geld aus, bestellte die Mutter, eine Bardame, von einer Telefonzelle aus Nudeln. Wenn dann der Imbiss-Bote vor der Tür stand, sagte eines der Mädchen: „Leider hat sie kein Geld dagelassen. Ich sage ihr Bescheid, wenn sie zurückkommt.“ Angesichts der weich und damit unverkäuflich werdenden Nudeln in der Pappschachtel gab der Bote zumeist nach und das Abendessen war gesichert.

Anders als es sein reißerischer Titel „Brüste und Eier“ vermuten lässt, ist Mieko Kawakamis 500-Seiten-Roman „Brüste und Eier“ mit solchen warmherzig-witzigen, direkt aus dem Leben gegriffenen Episoden gespickt. Das macht ihn trotz mancher Längen und allzu unliterarischer Exkurse zu einer inspirierenden, optimistisch stimmenden Lektüre. Von widrigen Umständen lässt sich die bescheidene, kampferprobte Ich-Erzählerin Natsuko jedenfalls nicht unterkriegen.

Drei ungleiche Frauen

Nach dem frühen Tod von Großmutter Komi, ihrem „Schutzengel“, und der überarbeiteten Mutter, zog sie nach Tokio, um Schriftstellerin zu werden. Als der zweiteilige Roman einsetzt, erwartet die dreißigjährige Natsuko im Sommer 2008 ihre Schwester und die pubertierende Nichte Midoriko zu Besuch in ihrem winzigen Appartement. Dessen Größe wird nach Landessitte in ausgeklappten Futonmatten berechnet. Während die schweigsame Midoriko schriftlich ihren Widerwillen gegen die bevorstehende erste Periode festhält, arbeitet Makiko, wie die an Brustkrebs verstorbene Mutter, als wenig hedonistische Bardame. Mit Ende dreißig fürchtet sie die jüngere Konkurrenz. Als die Schwestern in Tokio ein traditionelles Badehaus aufsuchen, offenbart Makiko ihren drängendsten Wunsch: eine chirurgische Brustvergrößerung sowie rosa Brustwarzen. Drastisch tut sie die typisch weibliche Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper vor allen Badegästen kund: „Und die Brust? Platt. Sieh sie dir an. Nicht mehr als zwei halbvolle Tütchen Wasser, in denen du deine Kirmes-Goldfische nach Hause trägst. Weißt du, wie die wabbeln, diese Dinger? So wabbeln die jetzt bei mir.“

Sex ist, wie eine Plastiktüte übergestülpt zu bekommen

Anderthalb Millionen Yen (circa 12.000 Euro) soll die Operation kosten, eine für die Schwestern astronomische Summe. Mieko Kawakami verhandelt solche „Frauenthemen“ ausgesprochen sachlich bis unsinnlich. Nicht von ungefähr bezeichnet sich Natsuko mehrfach als asexuell. Der Sex mit ihrem ersten und einzigen Freund kam für sie einer klaustrophobischen Überwältigung gleich, „als würde mir eine schwarze Plastiktüte über den Kopf gestülpt“. Da ist es konsequent, dass die Enddreißigerin im zweiten Teil des Romans, der 2016 spielt, nur durch eine Samenspende schwanger werden will. In der nach wie vor patriarchalischen japanischen Gesellschaft wird das Singles schwergemacht. Doch die Ich-Erzählerin möchte nun endlich „ihr Kind kennenlernen“ und beschließt: „Ich mache lieber einen Fehler als gar nichts.“

Inzwischen hat Natsuko beruflichen Erfolg. Sie schreibt an ihrem zweiten Roman, besucht Lesungen, diskutiert mit ihrer Lektorin. Da die unzuverlässigen Männer zu Statisten reduziert werden, nutzt Mieko Kawakami jede Begegnung ihrer Protagonistin mit einer anderen Frau zum ausführlichen Gedankenaustausch über Fortpflanzungsfragen. Das kann durchaus ermüden, gäbe es nicht diese beinahe naive Lebensfreude, die den Roman mit seinen existenziellen Themen durchdringt. Insofern passt das Cover, auf dem rosa Kirschblüten auf Himmelblau prangen, sehr gut. Erst auf den zweiten Blick wird eine nackte Frauenschulter erkennbar, darüber eine gummibehandschuhte Hand mit Spritze. Mieko Kawakami wurde 1976 in Osaka geboren. Ihr vierter Roman hat bei Kollegen wie Haruki Murakami Begeisterung, bei anderen aber auch Protest ausgelöst.

Die himmlische Zukunft der Frauen

„Brüste und Eier“ ist im Osaka-Dialekt geschrieben: „So ein richtiger Schlagabtausch im Dialekt“, sinniert Natsuko, „das ist keine Kommunikation mehr, das ist Sport. Und die Sprecher sprechen nicht nur, sie schauen sich selbst auch noch zu.“ Die Übersetzerin Katja Busson hat diese Herausforderung mit Aplomb bewältigt, dabei gelegentlich die Umgangssprache streifend. Mit Riesenrädern als Hoffnungssymbolen begründen die zurückhaltende Natsuko und die Ihren eine rein weibliche Genealogie, wie im Bienenstaat. Ihnen gehört die himmelblaue Zukunft, das macht dieser Roman klar, indem er unerhört sanft Feminismus und Kapitalismuskritik verquickt.

Mieko Kawakami: „Brüste und Eier“; Roman. Aus dem Japanischen von Katja Busson. DuMont, Köln; 496 Seiten, 24 Euro.