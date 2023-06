Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie bekannt, ist an der Spitze des Mannheimer Opernchors eine Wachablösung fällig. Zu Beginn der kommenden Spielzeit wird sein Leiter, Chordirektor Dani Juris, in derselben Position an die Berliner Staatsoper wechseln. Zum Abschied dirigierte er jetzt im Rosengarten ein Gipfelwerk des Chor-Orchester-Repertoires: Mendelssohns Oratorium „Elias“.

Ein weiteres Konzert seiner „Les-Adieux“-Reihe wird für den 15. Juli um 18 Uhr in Mannheims Christuskirche vorgesehen: mit Brahms' (tönenden) „Fest- und Gedenksprüchen“,