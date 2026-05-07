Quantenchemiker, Ehemann von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, Zeitzeuge: Joachim Sauers Autobiografie soll Einblicke in sein bewegtes Leben liefern. Was bislang hinter verschlossenen Türen blieb?

Frankfurt/Main (dpa) - Jahrzehntelang hat er sich an der Seite der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aus der Öffentlichkeit herausgehalten – nun legt Joachim Sauer eine Autobiografie vor. Das Buch mit dem Titel «Mein richtiges Leben» soll am 18. November erscheinen, wie der S. Fischer Verlag auf seiner Internetseite ankündigte.

Dort heißt es, Sauer berichte in dem Buch persönlich von seinem Aufwachsen in der SED-Diktatur, vom Leben in der DDR und vom Beginn seiner Forscherkarriere als Quantenchemiker. Thematisiert würden auf 352 Seiten außerdem die Zeit nach dem Mauerfall, sein Erleben der deutschen Einheit und wie er den politischen Aufstieg seiner Frau zur Bundeskanzlerin erlebt habe. «Der Mann an Angela Merkels Seite erzählt erstmals ganz persönlich.»

Sauer (77), ein international renommierter Wissenschaftler, hielt sich während der Kanzlerschaft seiner Ehefrau (71) weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und war nur selten bei Terminen dabei. Er begleitete Merkel vor allem zu kulturellen Anlässen. Das Paar ist seit 27 Jahren verheiratet.