Auf die Filmbranche kommt ein Geldsegen zu. Gerade hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer beschlossen. Was bedeutet das?

Verpflichtende Investitionen großer Streamingdienste wie Netflix, Amazon oder Disney+ und eine aufgestockte staatliche Förderung sollen die die deutsche Filmbranche voran bringen: Mit 250 Millionen Euro fördert die Bundesregierung ab diesem Jahr die hiesige Produktion, das sind 120 Millionen Euro mehr als 2025.

Voraussetzung war die Einigung von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und Finanzminister Lars Klingbeil auf den Entwurf für ein Investitionsverpflichtungsgesetz. Für dieses gab es nun grünes Licht. Die Gesetzesvorlage geht jetzt ins Parlament. Sie soll 2027 greifen: Streamingdienste und TV-Sender müssen dann acht Prozent ihres in Deutschland generierten Umsatzes in fiktionale Titel stecken, die hier entstehen.

Ein optimistischer Minister

„Mit dem Kabinettsbeschluss zünden wir für den deutschen Film eine neue Stufe im internationalen Standortwettbewerb“, erklärt dazu Weimer optimistisch. „Nun ist es an der Branche, diese Chance zu nutzen, um Filmhits ,made in Germany’ in Serie zu produzieren.“

In den Produktionsfirmen wird der Beschluss für Erleichterung sorgen, obwohl diese sich ein Steuererleichterungsmodell gewünscht hätten, bei dem für fiktionale Produktionen automatisch ein Teil der Kosten erstattet wird. Damit locken Ungarn, Tschechien oder Malta seit Jahrzehnten Hollywoodproduktionen ins Land.

Ein komplexes Fördermodell

In Deutschland scheiterte dieses Modell an einer Einigung von Bund und Ländern, die nach dem Königsteiner Schlüssel jeweils die Hälfte bei Steuerverlusten tragen müssten. Von den Mehreinnahmen profitieren vor allem Berlin, Brandenburg, Bayern, Hamburg und Nordrhein-Westfalen.

Die Bundesregierung setzt daher seit 20 Jahren auf den Deutschen Filmförderfonds (DFFF) und seit 2015 auf den German Motion Picture Fund für die Förderung von Serien. Er wird jetzt Teil des DFFF. Beide Säulen unterstützen seit 1. Januar 2025 Drehs mit der Erstattung von 30 Prozent der hiesigen Kosten. Die gleiche Förderung erhält die VFX-Branche für Teile der Produktion. Sie ist seit Jahren auf Weltniveau – Gerd Nefzer erhielt 2025 für die visuellen Effekte in „Dune 2“ das dritte Mal einen Oscar.

Schielen über den Großen Teich

Trotz der Erhöhung der Förderquote des DFFF sind die durchschnittlichen Budgets heute niedriger als 2024. Produzenten, die ihre Filme stets mit 50 Prozent Steuergeld finanzieren, müssen Abstriche in ihren Planungen machen. Denn die regionalen Filmförderer können nicht mit dem Bund mitziehen. Mit Ausnahme Hamburgs, das 2025 um fünf Millionen Euro aufstockte, blieben die Etats gleich. In den meisten Länderhaushalten dürfte weiter der Spielraum für Erhöhungen fehlen. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich der gewünschte Steigerungseffekt einstellt.

Mit den Millionen schielt die Bundesregierung vor allem Richtung USA. Die Einführung des DFFF lockte Kate Winslet, Brad Pitt oder George Clooney ins Studio Babelsberg. Aus Görlitz wurde Görliwood. Doch die Zeiten sind längst passé, weil andere Länder ihre Fördersysteme verbesserten.

Lohnkosten als Knackpunkt

Diese Chance verpasst Deutschland bei der geplanten Anpassung der Förderrichtlinien des DFFF erneut. Ungarn und Tschechien bleiben bei vergleichbarem Steuerrabatt günstiger, weil die Lohnkosten nicht so hoch sind. Zum anderen gewähren sie die Erleichterungen unbegrenzt. In Deutschland ist der Zuschuss seit Einführung des DFFF bei 25 Millionen Euro gedeckelt. High-Budget-Produktionen werden weiter einen Bogen um Deutschland machen, wenn sich die Bundesregierung an dieser Stelle nicht bewegt.

Profitieren könnten die Filmtheater, die zehn Millionen aus dem 250-Millionen-Euro-Topf erhalten, falls am Jahresende Geld übrig bleibt. Ihre Förderung wurde unter Claudia Roth zusammengestrichen. Ebenso bekommen Verleih und Festivals nicht mehr Fördergeld. Offenbar interessiert keinen, wer die Filme sieht.

Geht es auch um Inhalte?

Auch über Inhalte wurde im Diskussionsprozess um die Filmförderreform nicht gesprochen. In Cannes war unübersehbar, dass die deutsche Branche wieder einen Trend verschlafen hat. Die großen Namen Hollywoods und des europäischen Kinos drehen mit den renommierten Regisseuren und Filmemacherinnen aus aller Welt. Die Filme verkaufen sich prächtig.

Auch der Dokumentarfilm habe wichtige inhaltliche Veränderungen bei den Zuschauerwünschen verpasst, analysiert Produzent Martin Hagemann. Gefördert werde das Bewährte. Martin Moszkowicz, lang CEO der Constantin Film, spricht im „Spiegel“ von einem neuen Betriebssystem des Kinos, mit dem die Branche die Aufmerksamkeit des Publikums finden müsse. Als Beispiel nennt er „Minecraft“ und „Squid Game“, wo ein Ökosystem um Film, Serie und Game geschaffen wurde. Hierzulande fehlten dafür die Anreize.

Unzufriedene Sender und Produzenten

Das Investitionsverpflichtungsgesetz verfestigt also die beklagten Strukturen. Die öffentlich-rechtlichen Sender und einige Streamingdienste investieren auch längst mehr als die geforderte Prozentzahl ins Fiktionale. Trotzdem laufen sie gegen das Gesetz Sturm, das in ihre Programmautonomie eingreift. ARD und ZDF haben zudem grundlegende rechtliche Zweifel angemeldet.

Auch die Produzenten haben ihr wichtigstes Ziel nicht erreicht: Sie wollten die Rechte selbst bei Stoffen behalten, die voll vom Auftraggeber bezahlt werden. Der Bund setzt im Gesetz klare Grenzen. Beim Kinofilm fallen die Rechte weiter nach fünf Jahren an den Produzenten zurück. Bei Serien hängt es vom Finanzierungsanteil ab, die Regel wird zwischen drei bis sieben Jahre liegen.