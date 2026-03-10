Gute Nachrichten für Fans des 80er-Jahre Kinos: Arnold Schwarzenegger legt seine Rolle als Conan der Barbar neu auf. Worum es in «King Conan» gehen soll.

Columbus (dpa) - Arnold Schwarzenegger will erneut in seine Klassiker-Rolle Conan der Barbar schlüpfen. Der neue Film soll «King Conan» heißen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Bekannt gab der 78-Jährige die Nachricht selbst auf dem Arnold Sports Festival in Columbus. Regie führt Christopher McQuarrie, der mehrere «Mission: Impossible»-Teile verfilmte. McQuarrie schreibt außerdem das Drehbuch.

Auf dem Sport Festival sagte Schwarzenegger den Berichten zufolge über «King Conan»: «Es ist eine großartige Geschichte, in der Conan 40 Jahre König war, selbstgefällig wurde und nun langsam aus dem Königreich vertrieben wird.» Schwarzenegger führe darüber hinaus Gespräche über eine mögliche Rückkehr zum «Predator»-Franchise und habe ein Skript für eine Fortsetzung von «Phantom-Kommando» erhalten.

Der ehemalige Bodybuilder drehte «Conan der Barbar», «Conan der Zerstörer», «Predator» und «Phantom-Kommando» in den 80er-Jahren. Von 2003 bis 2011 war er Gouverneur von Kalifornien.