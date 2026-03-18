Die britischen Indierock-Veteranen Maximo Park zeigen im Wiesbadener Schlachthof, dass man auch nach 20 Jahren weiter mit ihnen rechnen muss.

Kurz vor dem Ende zieht Paul Smith sein Sakko wieder an. Über 2000 Menschen haben zu diesem Zeitpunkt ein ganz wunderbares Konzert der englischen Indie-Vorreiter Maximo Park im Wiesbadener Schlachthof gefeiert, als nach dem finalen Rausschmeißer „Going Missing“ und knapp 100 Minuten wirklich Schluss ist. Smith badet im frenetischen Applaus. An einem Abend, an dem alles stimmig wirkt. „Danke, wir hoffen, dass wir euch bald wiedersehen“, sagt der Sänger.

Mitte der 2000er Jahre waren Maximo Park mit einer Welle anderer verheißungsvoller Alternative-Rock-Bands von der britischen Insel auf den europäischen Kontinent geschwappt. Bloc Party, die Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, The Kooks oder The Libertines mischten als „New Wave of British New Wave“ die Szene auf. Stilistisch unterschieden sich all diese Band teils ordentlich, aber ihre gemeinsame Herkunft ordnete sie in einer Schublade ein.

Maximo Park waren in ihren stürmischen Anfangszeiten, die sie unter anderem zu einem legendären Gig im Sommer 2006 ins Kaiserslauterer Kammgarn führten, kommerziell noch auf Augenhöhe mit den Arctic Monkeys unterwegs, die ihr Soundspektrum später in viele Richtungen wie Stonerrock oder Soul erweiterten und heutzutage die großen Arenen füllen.

Maximo Parks bahnbrechendes Debüt „A Certain Trigger“ vereinte 2005 die zackige Wucht des Post-Punk mit wunderbaren Pop-Melodien. Und da Sänger Paul Smith studierter Kunsthistoriker ist, auf der Bühne mit Anzug und Melone auftritt und seine Texte ein bisschen schlauer als die der Konkurrenz wirkten, erfand die Kritik schnell den Begriff „Intellektuellen-Indie“.

Ihre Show im mit über 2000 Zuschauern fast ausverkauften Wiesbadener Schlachthof kommt aber überhaupt nicht verkopft, sondern mit ganz viel Bauchgefühl daher. Die Stimmung schwankt zwischen Nostalgie und Euphorie, wobei der Abend auch einiges über die Probleme von Maximo Park in ihren späteren Karrierejahren aussagt. Denn das Niveau von „A Certain Trigger“ und dem Nachfolger „Our Earthly Pressures“ (2007) erreichte die Band aus Newcastle nie wieder, auch wenn ihre Alben stets auf einem guten qualitativen Level blieben. Die Fans wollen aber die Hits von früher hören.

Davon gibt es reichlich im für sein erlesenes Programm geschätzten Kulturzentrum im Schatten des Wiesbadener Hauptbahnhof. „The Coast Is Always Changing“ sorgt früh für dezente Euphorie im Saal, obwohl das mit der Band gereifte Publikum nicht mehr willens scheint, völlig aus sich raus zu gehen.

Maximo Parks Show tut es gut, dass nicht – wie bei ähnlich gelagerten Konzerten häufiger praktiziert – „A Certain Trigger“ komplett am Stück gespielt wird, sondern die Stücke vom formidablen Debüt mit neuerem Material gemischt werden. Smith kündigt früh an, dass die alten Klassiker an diesem Abend zwar im Vordergrund stehen, aber eben nicht nur.

So entwickelt sich ein packender Auftritt, der viel von den immer noch intakten Qualitäten Maximo Parks erzählt, aber auch von einem Publikum, dass seit den wilden Anfangszeiten ein bisschen ruhiger geworden ist. Für das Konzert an sich gibt es aber nur ein Wort: fantastisch. Und das ist für die letzte Show ihrer Frühjahrstour in Europa sicher nicht der schlechteste Befund.