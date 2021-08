Seit vielen Jahren verfolgen Leserinnen und Leser dieser Seite, wie der elsässische Autor, Filmemacher und Kabarettist Martin Graff deutsch-französische Befindlichkeiten aufs Korn nimmt. Zusammen mit dem 2016 verstorbenen Schauspieler Klaus Spürkel hat er dies auch sehr erfolgreich auf der Kabarettbühne getan. Eine kleine Sammlung seiner auch ganz aktuell in Gelbwesten- oder Coronazeiten ins Schwarze treffenden, heiter-satirischen Spitzen ist jetzt unter dem Titel „Grenzkabarett“ erschienen.

Fast schien es so, als ob im Schengen-Europa der offenen Grenzen der Gedankenschmuggel ein aussterbender Berufszweig sei. Aber eben nur fast, Denn dann kam Corona, das Virus, das die Schlagbäume fallen und das Nachdenken über Grenzen mit einem Mal wieder ganz aktuell werden ließ. Selbst in den Jahren zuvor gab es selbst in besten Zeiten grenzüberschreitender Zusammenarbeit immer mal wieder Anlass, sich über so manches mentalitätsbedingte Missverständnis zu mokieren. Seltsamerweise auch, als es sich um ein Jubelfest der deutsch-französischen Freundschaft handelte. Über eine „Sause in Versailles“ empörten sich deutsche Medien, als Speisepläne für das gemeinsame Fest-Dîner der Abgeordneten beider Länder zur 40-Jahr-Feier des Élysée-Vertrags bekannt wurden. „Sause in Versailles – la grande bouffe“ hieß dann das Theaterstück, das Martin Graff und Klaus Spürkel 2003 zuerst in dessen „Kumedi“ im badischen Riegel auf die Bühne brachten.

„Grenzkabarett“ tourte durch ganz Europa

Bis zum Tod des als Bienzles „Tatort“-Pathologen bekannt gewordenen Schauspielers tourte ihr „Grenzkabarett“ von Toulouse bis Krakau 13 Jahren kreuz und quer durch Europa: Graff als Henri de Montaigu, Spürkel als Dr. F. K. Werner, beide Herren die jeweiligen Protokollchefs ihrer Regierungen. Graffs neues „Grenzkabarett“ nimmt die bekannten Unterschiede auf, die nichtsdestotrotz immer wieder Ursache diplomatischer Rutschgefahr sein können. Und er hat, aufmerksamer Beobachter des politischen wie gesellschaftlichen Alltags in beiden Ländern, auch ganz aktuelle auseinanderstrebende Standpunkte seinem kabarettistischen Blick unterzogen. Dabei schont er weder die eine noch die andere Seite. Während etwa in Deutschland der amtierende französische Präsident Macron immer noch als eine Art europäische Lichtgestalt wahrgenommen wird, hat seine Beliebtheit bei den Franzosen doch ein paar Schrammen abbekommen. Noch immer begegnet Graff hier wie dort Menschen, die seinen kabarettistischen Furor auf sich ziehen, weil sie sich in die eine oder andere Fahne einhüllen, nicht neugierig sind auf das andere und auf ihre einmal gezogenen Kopfgrenzen beharren.

Immer aus historischen Wahrheiten schöpfend

Seine Verbündeten sind Koryphäen wie Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Isidor Lumière (auch die deutsche Titelwut nimmt Graff aufs Korn), Rektor der Gedankenschmuggler-Universität der Hochvogesen sowie Oma Caroline und Opa Ernest. Das wird manchmal richtig komisch, hat aber, weil tief in historischen Wahrheiten schöpfend, immer einen durchaus ernsten Hintergrund. Zum Beispiel wenn aus der Maison du fromage in der deutschen Übersetzung nicht etwa ein elsässisches „Kashüss“ sondern ein Cheesehouse wird, ausgesprochen „Schisshüss“ – weil kaum jemand in seinem heimatlichen Tal noch Deutsch beherrscht. „Moralische Sensibilität und quasi heilige Wut“ spricht ihm ein Weggefährte aus der Pfalz, der ehemalige ZDF-Intendant Markus Schächter, zu. Zusammen mit dem vielleicht doch typisch elsässischen Schalk und Humor ist auch diese neue Gedankenschmuggel-Lektion ein unerlässliches Vademecum, um überzeugte Europäer vor der drohenden Resignation zu bewahren.

Lesezeichen

Martin Graff: „Grenzkabarett. Je t’aime. Ich liebe Dich“; Morstadt Verlag; 84 Seiten; 12,90 Euro.