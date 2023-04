Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Stille Nacht, Heilige Nacht“: Vom Schweigen der Waffen in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs in der Christnacht gibt es historisch verbürgte Berichte und sogar einen Spielfilm. Der deutsch-französische Gedankenschmuggler Martin Graff hat von einer elsässische Variante erzählt, in der Geschichte seines Großvaters Schorschi.

Warum bekriegen sich ganze Völker? Warum haben sich Deutsche und Franzosen jahrhundertelang gegenseitig mit Sang und Klang auf die Friedhöfe befördert? Warum sind