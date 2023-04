Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die äthiopische Sklavin Aida gehört zu den populärsten Heldinnen der Oper. Am 24. Dezember 1871 betrat sie in Kairo zum ersten Mal die Bühne: ein Triumph mit Verspätung. Der Weg zur Uraufführung von Giuseppe Verdis „Pharaonen-Oper“ gleicht einem Hindernislauf, der auch damit zu tun hat, dass der Komponist bei Paris-Aufenthalten an chronischem Husten litt.

Nein! Er schreibe keine Gelegenheitskompositionen. Die Antwort des Komponisten aus Italien ist eindeutig. Weniger eindeutig geklärt ist die Anfrage, auf die sie sich bezieht: