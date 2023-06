Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn der Begriff des Heimspiels jemals absolut zutreffend war, dann in diesem Fall: Mark Forster, geboren in Kaiserslautern, aufgewachsen in Winnweiler in der Nordpfalz und bekennender FCK-Fan, feierte am Samstagabend vor knapp 40. Zuschauern eine großartige Party auf dem Betzenberg, zu der er auch einige Überraschungsgäste wie den Rapper Kontra K. oder Komiker Otto Waalkes mitgebracht hatte. Und die Chöre der Fans sangen mit – keineswegs nur in der legendären Westkurve.

Um Viertel nach Acht, nach den Auftritten von Philipp Dittberner und Kelvin Jones, meldet sich die Westkurve mit altbekanntem Liedgut: „Hört ihr die Kurve schrei’n/Alles