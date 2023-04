Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er kam, dirigierte und siegte: der italienischen Dirigent Roberto Rizzi Brignoli, der in Mannheim mit zündendem Brio vorwärts drängenden Wiedergabe des „Troubadour“ („Il trovatore“) den ureigenen Tonfall Verdis genau getroffen – und damit für Furore am Nationaltheater gesorgt hatte. Unmittelbare Folge ist jetzt seine Verpflichtung als Generalmusikdirektor. Zu Beginn der Spielzeit 2023/24 tritt er die Nachfolge von Alexander Soddy an.

Inzwischen wurden die begeisternden Eindrücke der Verdi-Produktion in der vorigen Saison mit Nachdruck bestätigt durch Rizzi Brignolis anspruchsvolle, stilistisch einleuchtende,