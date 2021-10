Monatelang arbeitet der Niederländer Robbie Cornelissen an seinen Arbeiten, an monumentalen Zeichnungen und animierten Filmen. Am Ende des immensen Aufwands hat er Räume geschaffen, in denen man die Augen stundenlang spazierengehen lassen kann. Die Kunsthalle Mannheim widmet Cornelissen nun als erstes deutsches Museum eine umfassende Einzelausstellung mit dem in die Weiten des Weltalls entführenden Titel „Terra Nova“.

Kurz vor halb vier, vielleicht am Nachmittag, vielleicht mitten in der Nacht, zeigt der bahnhofsuhrartige Zeitmesser an. Aber es ist niemand da, der, falls das wirklich ein Bahnhof sein sollte, jetzt aber schnell zum Zug hetzen muss. Oder der die Uhr im Blick behalten sollte, um pünktlich zu einer Verabredung in diesem merkwürdigen Gebäude zu erscheinen. Es ist eine Halle, in der Sitzgelegenheiten zum Verweilen einladen, in der man beim Flanieren aber auch jederzeit Gefahr läuft, in einen so verlockend wie bedrohlich aussehenden Abgrund zu stürzen.

Die Zeichnung ist ein Filmstill aus dem Video „The Labyrinth Runner“ (Der Labyrinthläufer, 2009). Die meisten Arbeiten muss man sich als wandgreifend vorstellen, auf bis zu 13 Meter Breite angelegt. Sie sind so gigantisch, dass sie mit einem Blick nicht zu erfassen sind. Man muss die Augen darin spazierengehen lassen und kann sich ob ihrer vielen Details in den Räumen verlieren. Es sind, sozusagen, lost places.

Auf festem Grund

Dem Künstler geht es jedenfalls so. „Es steckt viel von meiner Lebenszeit in diesen Zeichnungen“, sagt Cornelissen beim Rundgang durch seine Ausstellung. „Und ich kann mich beim Zeichnen mit meinen eigenen Innenwelten verbinden.“ Seit fast 30 Jahren bestimmt die Arbeit mit Bleistift, Graphitpulver und, ja, sichtbar auch mit Radiergummi sein Leben. Als er 1992 Vater wurde, sagt der 1954 in Utrecht geborene und an den Kunstakademien in Den Haag und Amsterdam ausgebildete Künstler, habe er das Bedürfnis verspürt, sich selbst fest auf den Boden zu stellen. „Ground control to Robbie Cornelissen“ also frei nach David Bowie, wir werden auf „Major Tom“ noch zurückkommen.

Auch wenn Cornelissen nun also Schwarz-Weiß-Räume schafft, die voller realistischer Details sind, bei denen die Bodenfliesen manchmal mit dem Fußbodenmuster im Jugendstilbau der Kunsthalle korrespondieren, Räume, in die man sich setzen könnte, um auf den Zeitpunkt zu warten, zu dem ein bestimmtes Ereignis eintritt (was wir alle ja im Prinzip ständig und unser Leben lang tun): Es sind keine Architekturpläne, die Cornelissen angefertigt hat.

Op-Art-Verweise

Wenn man mag und die Expertise mitbringt, kann man vielleicht einen Einfluss durch manch einen zeitgenössischen Architekten entdecken. Man kann in einer Zeichnung auch Op-Art-Meister Victor Vasarely finden, an der Stelle, an der Cornelissen eine Musterung an einer Säule noch einmal plastisch hervortreten lässt. Für das Plattencover von „David Bowie“ (besser bekannt als „Space Oddity“) hat Bowie übrigens mit Vasarely zusammengearbeitet, und so hängt wie immer alles mit allem zusammen.

Also nein, Architekturpläne sind es nicht. Den Räumen erlaubt Cornelissen aller sonstigen Klarheit und Präzision zum Trotz immer wieder, unlogisch zu sein. Eine der riesigen Zeichnungen, „Underworld II“ aus dem Jahr 2014, zeigt eine an den Dom von Florenz erinnernde Kuppel, umgeben von Mobiliar, bei dem es sich vielleicht um Bücherregale handelt, bereit, gefüllt zu werden, falls es mit der Menschenleere hier doch einmal vorbei sein wird. „Architektur, die sich ins Ungewisse auftut“, wie Kurator Thomas Köllhofer im Katalog zur Ausstellung schreibt.

Neben dem Zeichner Robbie Cornelissen gibt es auch den Animationsfilmemacher Robbie Cornelissen, und ihm ist der zweite Teil der Ausstellung gewidmet. Für „Terra Nova“, einer eigens für die Kunsthalle Mannheim geschaffenen Arbeit, lässt er die Architekturen der Zeichnungen zu Szenenbildern eines Films werden. „Space“, sein Lebens-Thema, ist in der englischen Sprache gleichermaßen der Raum und der Weltraum, und damit sind wir nun endlich bei „Major Tom“ angelangt.

Wisch und weg

Cornelissen lässt in seinem Film einen Astronauten ins All, vielleicht auch ins Nichts entschwinden, jeder Bodenkontrolle entzogen. „Die Arbeit handelt vom Klima und unserer Rolle in der Welt und davon, wie wir miteinander und mit der Welt umgehen“, sagt der Niederländer. „Denn ich finde, dass wir in dieser Hinsicht völlig entgleist sind.“ Ob die Sache gut ausgehen wird, lässt sich an dieser Stelle noch nicht sagen. Der Sound jedenfalls, der als Filmmusik durch die Räume des Museums-Altbaus wabert, ist ein düsterer.

Aber am Ende haben wir es selbst in der Hand. In den Smartphone-Touchscreen erprobten Fingerspitzen vielmehr. Im letzten Raum dürfen die Besucherinnen und Besucher am digitalen Grafiktisch die Kunstwerke in selbst bestimmter Größe anschauen, sie hin- und herschieben, Details heranzoomen und tindermäßig wegwischen, was nicht gefällt. Was für eine Freude, eine große.

Die Ausstellung

„Terra Nove – Robbie Cornelissen“; Kunsthalle Mannheim; bis 13. März 2022. Im Netz: www.kuma.art