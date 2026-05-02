Die Oper „L’Orfeo“ bei den Schwetzinger SWR Festspielen in einer Produktion des Mannheimer Nationaltheaters ist der Abschluss von dessen Monteverdi-Zyklus.

Im ersten Jahr seiner Amtszeit als Intendant der Oper begann Albrecht Puhlmann am Mannheimer Nationaltheater einen Claudio-Monteverdi-Zyklus. Nun wurde dieser im Rokokotheater des Schwetzingen Schlosses bei den SWR Festspielen mit „L’Orfeo“ abgeschlossen. Es ist eine szenisch wie musikalisch eindrucksvolle Produktion.

1607, da war die Gattung Oper noch keine zehn Jahre alt, hatte sie mit „L’Orfeo“ schon ihr erstes ganzes großes Meisterwerk. Und dass der Rang der Oper in Schwetzingen jederzeit spürbar wird, spricht für die Einstudierung.

Julian Prégardien als Orfeo auf dem Weg in die Unterwelt. Foto: Christian Kleiner

Regisseur Markus Bothe, mit dessen Inszenierung von „Il ritorno d’Ulisse in patria“ der Zyklus 2017 seinen Anfang genommen hat, setzte nun auch „L’Orfeo“ in Szene. Konzeptionell es darum, wie durch Kunst Welten lebendig werden zu lassen, es geht um das Künstlertum ganz im Allgemeinen, es geht um den Blick und das Schauen.

Shachar Lavi (vorne) als Hoffnung. Foto: Christian Kleiner

Konkret zu sehen ist, wie sich die Musica des Prologs in eine Museumswärterin verwandelt und wie vor Orfeo als Besucher unserer Tage plötzlich die Figuren in Botticellis „Primavera“ lebendig werden und das Spiel beginnt. Der Weg in die Unterwelt führt durch ein barockes Stillleben. Im Hades freilich gibt es kein Bild, hier blinken in der Art einer Installation zerbrochene Spiegel im Raum. Am Ende, als Apollo den Sänger an den Himmel holt, wird Orfeo selbst zum Kunstwerk in der Art von „Comedian“ des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan, dem Kunstwerk mit der aufgeklebten Banane.

Julian Prégardien als Orfeo und Amelia Scicolone als Euridice. Foto: Christian Kleiner

Markus Bothe bietet im Bühnenbild von Robert Schweer und den Kostümen von Justina Klimczyk eine anspielungsreiche und bildstarke Inszenierung von großer Suggestivität, die sich deutlich auf das Stück bezieht und den Bezug zur Gegenwart sucht.

Der wird in den beiden Vorstellungen bei den Schwetzinger SWR Festspielen nicht zuletzt dadurch betont, dass hier Julian Prégardien den Orfeo singt (in den Vorstellungen im Juni singt Valerio Contaldo). Denn Julian Prégardien findet einen phänomenalen, hoch intensiven Ausdruck, auf der einen Seite von erlesener Gesangskunst getragen ist, aber auch extreme Akzente nicht ausspart.

Er darf sich nicht umsehen, tut es aber fatalerweise doch: Szene aus dem vierten Akt mit Julian Prégardien als Orfeo und Amelia Scicolone als Euridice. Foto: Christian Kleiner

Musikalisch ist dieser „L’Orfeo“ ohnehin sehr lebendig. Jörg Halubek mit seinem Ensemble Il Gusto Barocco bietet eine stilistisch sicheren und faszinierend vielfarbigen und flexiblen Monteverdi. Sagenhaft sind die Geisterchöre mit dem Herrenchor des Nationaltheaters in Alistair Lilleys Einstudierung. Barocke Klarheit und Wagner’sche Aura werden eins.

Julian Prégardien als Orfeo und Amelia Scicolone als Euridice. Foto: Christian Kleiner

Auch das Mannheimer Ensemble glänzt in der Musik des frühen 17. Jahrhunderts, so Shachar Lavi als Musica und Speranza durch beredte Diktion, Amelia Scicolone als Euridice und Echo durch feine Stimmführung oder Marie-Belle Sandis als ausdrucksvoll gestaltende Messaggera. Nathanaël Tavernier singt den Caronte mit noblem Bass, Ilya Lapich mit bestechender Beweglichkeit den Apollo. Auch die anderen Rollen sind vorzüglich besetzt.

Info

Weitere Vorstellungen im Rokokotheater am 4., 6. und 7., 12. und 13., 23. und 24. Juni. www.nationaltheater-mannheim.de