Das Konzert „This is the Greatest Show!“ kommt nach Mannheim – gleich zweimal und jedes Mal etwas anders. Was das Konzept von ähnlichen Revues unterscheidet.

Wer singt da so berauschend schön? Der Mann folgt der Stimme, bis er vor einer Wäscheleine stehenbleibt. Als er die Stoffe zur Seite zieht – wie einen Theatervorhang – kommt dahinter eine Frau mit üppigem schwarzen Bart zum Vorschein, die schüchtern die Augen senkt. P.T. Barnum, als Erfinder des Zirkus, wird sie im Rampenlicht glänzen lassen. So erzählt es der Film „The Greatest Showman“. Und es wird ein Höhepunkt, wenn die bärtige Frau, gespielt von Keala Settle, mit anderen Außenseitern selbstbewusst „This Is Me“ singt. Als Belohnung gab es 2018 einen Golden Globe für den besten Filmsong und eine bis heute andauernde Popularität.

Deshalb bezieht sich auch der Titel der Musical-Konzert-Tour „This is the Greatest Show!“ auf den Film mit Hugh Jackman, ein Biopic-Musical über den (nicht unumstrittenen) amerikanischen Unterhaltungspionier P. T. Barnum. Der Film aus dem Jahr 2017 erwies sich trotz gemischter Kritiken als durchschlagender Erfolg und hat gezeigt, dass ein Original-Filmmusical – also eine Produktion mit eigens entwickelter Handlung und speziell für den Film geschriebenen Songs (im Gegensatz zu Adaptionen bekannter Broadway-Stücke) – auch in der heutigen Zeit ein breites Publikum erreichen kann.

Eisige Königin und schöne Frau

Damit bildet der Film einen naheliegenden Ausgangspunkt für ein Musical-Konzert, das bereits 175.000 Besucher angezogen hat – eine beachtliche Zahl und ein Beweis für die anhaltende Popularität des Genres Musical in Deutschland. Die Songs aus „The Greatest Showman“ von den „La La Land“-Autoren Benj Pasek und Justin Paul – darunter „This Is Me“, „A Million Dreams“ oder „Rewrite the Stars“. „Wir sind mit ,This is the Greatest Show!’ seit 2020 unterwegs“, berichtet Andreas Luketa, Produzent der Show, auf Nachfrage. „Die Grundidee damals war, dass wir dem Film ,The Greatest Showman’ eine musikalische Hommage geben wollten.“ Entsprechend können sich die Zuschauer darauf freuen, im Finale die beliebten Songs aus dem Film zu hören – sie sind allerdings nur ein Teil des Programms. Die Besucher erwartet eine Auswahl von Songs unterschiedlichster Musicals. „Das Programm drumherum wird immer aktualisiert und ist ein Querschnitt von nationalen wie internationalen Musicals“, kündigt Andreas Luketa an. Neben beliebten Hits von „Die Eiskönigin“ oder „Pretty Woman“ integriert das Konzert dabei ganz bewusst auch weniger bekannte Musicals.

„Wir wollen eine Inspiration für das Publikum sein“, führt Luketa aus. „Dieses Jahr haben wir beispielsweise ,Death Note’ ins Programm aufgenommen.“ Das auf einem populären japanischen Manga basierende Musical von Frank Wildhorn, aus dessen Feder etwa „Jekyll & Hyde“ oder das gerade erfolgreich tourende Musical „Dracula“ stammen, wird diesen Sommer in London gezeigt und ist beim Publikum hierzulande bislang kaum präsent. Ebenfalls vergleichsweise neu, aber deutlich bekannter ist das Musical „Maria Theresia“, das aktuell Besucher in Wien begeistert. Zu den weiteren Werken auf dem Programm zählen „Zurück in die Zukunft“, das Pur-Musical „Abenteuerland“ sowie etablierte Publikumslieblinge wie „Wicked“, „Mamma Mia!“ und „Tanz der Vampire“. Es gibt derzeit viele Musical-Querschnitt-Shows – was macht den Unterschied aus?

Stars, die auch mal zurücktreten

„Wir arbeiten in unserer Show mit den Stars der Szene“, hebt Produzent Luketa hervor. „Gleichzeitig verschwimmen die Grenzen zwischen Ensemble und Solisten in unserer Show bewusst.“ 18 Mitwirkende stehen auf der Bühne, darunter viele junge Künstler, die die Möglichkeit haben, sich auf der großen Bühne zu präsentieren. „Das ist eine Gruppe von Menschen, die mit viel Freude zusammenarbeiten“, unterstreicht Luketa. Da macht es dann auch nichts, wenn Stars der Szene für einzelne Lieder in den Hintergrund treten und den Nachwuchstalenten Platz für große Solo-Auftritte machen.

Ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept sowie die Live-Band verleihen der Show unter der Regie von Yara Hassan einen dezidierten Eventcharakter. Die Gelegenheit, sich selbst ein Bild zu machen, bietet sich am Sonntag, 10. Mai, im Rosengarten. Und auf der Tour mit 50 Konzerten wird die Show am 7. Mai 2027 wieder in Mannheim zu sehen sein.

Termine

„This is the Greatest Show! Die größten Musical Hits aller Zeiten“ am Sonntag, 10. Mai, 19 Uhr, im Mannheimer Rosengarten, Mozart-Saal. Es läuft der Vorverkauf für „This is the Greatest Show!“ am 7. Mai 2027 mit folgender Besetzung: Jan Ammann, Isabel Dörfler, Dennis Henschel, Karim Khawatmi, Verena Mackenberg, Sandy Mölling und Michaela Schober.