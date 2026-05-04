Der Grünstadter Schauspieler Helgi Schmid startet gerade richtig durch. Ab Mittwoch ist er an der Seite von Palina Rojinski in der Serie „My Ex“ zu sehen.

Welche Rolle spielen Sie in „My Ex“?

Die Serie handelt von Ivy, gespielt von Palina Rojinski. Ihr wird prophezeit, dass sie mit der Liebe ihres Lebens bereits zusammen war und jetzt drei Monate Zeit hat, um herauszufinden, wer das war. Ich spiele Philipp, ihren besten Freund seit Kindheitstagen. Philipp kennt die meisten ihrer Exfreunde und berät Ivy deswegen immer wieder. Er wohnt mit seiner Freundin und seinem arbeitslosen Bruder ein Stockwerk tiefer. Während Ivy sich mutig der Prophezeiung stellt, versucht Philipp, für alle da zu sein und aufkommende Probleme weitestgehend zu ignorieren. Aber das sorgt natürlich für neue Schwierigkeiten.

Konnten Sie sich mit Ihrer Rolle identifizieren?

Ich suche als Schauspieler immer nach einem Anteil, mit dem ich mich identifizieren kann, oder nach dem größtmöglichen Gegensatz. Damit kann man gut arbeiten. Was ich bei Philipp total verstehen konnte, war, dass er sich in seinen Routinen und Strukturen gemütlich einrichtet und dann Angst bekommt, sie aufzugeben. Wobei ich sagen muss, dass ich Routinen in meinem eigenen Leben leider nur schlecht aufrechterhalten kann. Ich wäre ein schlechtes Mitglied in einem Sportverein, der jeden Montag trainiert, weil ich als Schauspieler eben auch mal für zwei Monate unterwegs bin. Immer dienstags zum Skat geht für mich leider nicht. (lacht)

„My Ex“ ist die Adaption von „Mythological Ex“ aus Israel. Haben Sie die originale Serie vorab gesehen?

Nein, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich befürchte, das hätte mich zu sehr von meiner eigenen Darstellung abgelenkt. Aber Sigal Avin, die Autorin und Creatorin des Formats, hat uns einmal bei den Dreharbeiten besucht und uns erzählt, dass das Drehbuch auf ihrer Lebensgeschichte beruht. Einige ihrer Ex-Freunde waren wohl tatsächlich so, wie sie in der Serie dargestellt werden.

Hätten Sie sich grundsätzlich auch vorstellen können, die Rolle von Palina Rojinski zu spielen? Einen Mann, der seine Ex-Freundinnen aufsucht, um zu sehen, wer von ihnen die Richtige gewesen sein könnte?

Ja, klar. Ich finde, das ist eine Superrolle. Ivy versucht ja, ihren eigenen Weg zu finden und bekommt gleichzeitig immer diese Einflüsse von außen. Das ist wie bei uns Schauspieler:innen, wenn wir mit neuen Partner:innen spielen. Da bringt jeder seine ganze eigene Energie mit und weckt neue Seiten in einem. So ist es in Ivys Leben auch. Für mich als Schauspieler ist das eine tolle Herausforderung, jedem offen und neu zu begegnen.

Glauben Sie an Astrologie?

Ich habe mich nicht viel damit beschäftigt, aber einen Grundglauben daran habe ich schon. Nach den Dreharbeiten habe ich mir von einer Freundin, die das professionell macht, die Karten legen lassen – das ist nicht zu vergleichen mit einem 0815-Horoskop in einem Magazin. Seitdem kann ich sagen, Astrologie kann Prozesse in einem auslösen. Im besten Fall haben die Antworten, die man bekommt, einen bestärkenden Einfluss, Dinge anzupacken.

Bei Palina Rojinski habe ich den Eindruck, sie beschäftigt sich viel damit.

Ja, sie kennt sich sehr gut aus mit diesem Thema. Deswegen ist sie auch perfekt für diese Rolle. Sie wusste beispielsweise auch während des Drehs, in welcher Konstellation der Mond steht und wie das unsere Tage womöglich beeinflusst. Irgendwann haben sich alle im Team für dieses Thema geöffnet. An einem besonderen Drehtag war der „Blutmond“ zu sehen. Ein Teil der Crew ist dann spontan aufgebrochen und hat ihn gefilmt. Ich glaube die Aufnahmen sind ebenfalls im Film gelandet.

Wie waren die Dreharbeiten?

Wir haben in Prag gedreht und in einem Studio außerhalb der Stadt. Tschechien hat eine großartige Filmstruktur und Filmindustrie. Ich hatte davor schon einen „Zürich-Krimi“ in Prag gedreht und kannte die Stadt daher schon ein bisschen. Aber für „My Ex“ durfte ich nun drei Monate dort verbringen. Es gibt definitiv schlechtere Städte, um zu leben und zu arbeiten. (lacht)

Demnächst werden Sie 40. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Irgendein Kollege hat einmal gesagt, die wichtigste Rolle ist immer die nächste, und tatsächlich sehe ich das genauso. Sobald eine Anfrage kommt oder ein neues Projekt da ist, schaue ich zuerst, ob es mich anspricht. Und dann wühle ich mich da rein, dann nimmt das Projekt meinen ganzen Fokus ein. Das ist meine Leidenschaft. Es geht weniger um ein bestimmtes Genre oder um eine bestimmte Richtung, in die ich in Zukunft gehen will, sondern letztlich immer darum, sich eine Figur so anzueignen und einzutauchen, dass ich sie „spielen“ kann, ganz frei und im Moment. Das ist herausfordernd und belohnend, wenn es gelingt.

Als nächstes kommt voraussichtlich „Nichtsnutze“ mit Ihnen ins Kino.

In dem Projekt habe ich eine kleine Rolle übernommen. Das ist ein Kinofilm, der hier in Mannheim gedreht wurde und ich wurde gefragt, ob ich als Gast mitmachen möchte. Nicht zuletzt durch den SWR finden auch in Mannheim immer wieder spannende Dreharbeiten statt.

Letztes Jahr habe ich zudem einen Film mit Uwe Ochsenknecht gedreht: „Plötzlich Schwiegervater“. Da war Mannheim ebenfalls das verbindende Element, zumindest für uns privat. Im Film selbst haben unsere Figuren politisch und gesellschaftlich doch eher unterschiedliche Ansichten, bis hin zur körperlichen Auseinandersetzung. Er hat meinen grummeligen „Schwiegervater“ in spe gespielt, der davon überzeugt werden muss, dass meine Figur der richtige Partner für seine Tochter ist.

Ist Mannheim für Sie als Schauspieler ein guter Standort?

Es passiert natürlich viel in Berlin, das stimmt. Es kostet Zeit, für ein Casting oder für eine Leseprobe nach Berlin zu fahren. Aber andererseits braucht es eine gute Basis, um in diesem Beruf zu funktionieren. Die habe ich mir hier in Mannheim geschaffen. Das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Es hat genau die richtige überschaubare Größe, und gleichzeitig gibt es hier alles. Für mich ist Mannheim ein guter Startpunkt.

Zur Person

Helgi Schmid wurde 1986 in Darmstadt geboren, ist in Grünstadt aufgewachsen und studierte bis 2009 Schauspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Danach war er festes Ensemblemitglied am Theater Freiburg und am Düsseldorfer Schauspielhaus. Seine größten Filmrollen hatte er in „All You Need is Love – Meine Schwiegertochter ist ein Mann“, „Aus der Kurve“ und „One Night Off“ sowie in den TV-Serien „How to Dad“ und „Wo wir sind, ist oben“. Heute lebt Helgi Schmid in Mannheim.

Zum Film: Wer ist der Richtige?

„Meine große Liebe – kommt die noch?“ möchte Ivy (Palina Rojinski) nur zu gerne wissen. Denn gerade eben hat die impulsive Interior-Designerin sich wieder einmal getrennt. Der Mond und die Sterne, Horoskope, Prophezeiungen oder Tarot-Karten spielen in ihrem Leben wie in „My Ex“ (im israelischen Original: „Mythological Ex“) eine maßgebliche Rolle. Also wendet sie sich an einen Wahrsager, der sie zu deuten versteht. „Du kennst sie schon, deine große Liebe“, verrät er ihr im Jahrmarktswagen. „Ihr wart schon mal zusammen, aber du hast dich getrennt.“ Noch sei es nicht zu spät, schenkt er ihr Hoffnung, und doch Eile geboten. Lediglich einen Sommer lang, bis zur Tagundnachtgleiche im September, habe sie noch Zeit, umzukehren. Ivys Problem bleibt, dass sie nicht weiß, welcher ihrer doch recht zahlreichen Ex-Freunde und Liebhaber gemeint ist.

Ihre verzweifelte Suche nach dem Richtigen, der großen Liebe, bestimmt den Inhalt der RomCom-Serie, die sichtlich auf ein junges Publikum zielt. Bis auf die letzte, „Die Liebenden“, tragen die dreiviertelstündigen Folgen des Sechsteilers Titel wie „Paul“, „Nico“ oder „Tony und Eric“. Das sind die Namen ihrer Verflossenen, die Ivy hoffnungsvoll der Reihe nach aufsucht. August Wittgenstein, Tim Oliver Schultz, Benno Fürmann oder Christoph Letkowski bilden ein Panoptikum unterschiedlicher Typen. Philipp, verkörpert von Helgi Schmid, gehört nicht dazu. Dafür ist er in jeder einzelnen Episode zu sehen: als Ivys platonischer Freund seit Kindheitstagen. Heute ist er ihr Nachbar, der als Naturwissenschaftler ihren bedingungslosen Glauben an die Prophezeiung, den Mond und die Sterne, äußerst skeptisch beurteilt. Zu sehen ist „My Ex“, ab Mittwoch, 6. Mai, 21.45 Uhr, auf ZDFneo.