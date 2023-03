Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es fängt jetzt wieder an. Der Hunger nach dem Dabeisein ist groß. Die Leipziger Buchmesse wurde abgesagt. Zum 18-tägigen Mannheimer Live-Literaturfest lesen.hören in die Alte Feuerwache kommen sehr gute und berühmte Leute. Herta Müller voran, die Literaturnobelpreisträgerin. Edelschauspieler und Romandebütant Edgar Selge. Oder die Fernsehmoderatorin Dunja Hayali. Zum Auftakt am Donnerstagabend geht es mit Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe um die Nibelungen. Mathias Bergmann, Pfalztheater-Solocellist, spielt dazu auf der Gambe.

Mannheim hat Glück. Insa Wilke, Leiterin des Festivals lesen.hören seit 2016, gehört ganz bestimmt zu den einflussreichsten Menschen im deutschsprachigen Literaturbetrieb.