Der Geschäftsführende Intendant des Nationaltheaters Mannheim Marc Stefan Sickel, wird seinen Ende August 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Darüber haben gestern die Stadt Mannheim und das Nationaltheater informiert. Persönliche Gründe seien dafür ausschlaggebend gewesen, so Sickel gegenüber der Stadt. Oberbürgermeister Peter Kurz betonte, dass sich Sickel „sowohl um das Nationaltheater, auch und gerade in Hinblick auf erforderliche strukturelle und personelle Veränderungen, als auch um das Großprojekt ,Generalsanierung’“ verdient gemacht habe. Man werde nun damit beginnen, eine Nachfolge zu suchen.

Auf der schwierigen Suche nach Ausweichspielstätten während der Sanierung musste der Geschäftsführende Intendant einen Verhandlungsmarathon bewältigen, der zu einigen Verwerfungen geführt hat. So fühlte sich die Stadtspitze in Ludwigshafen von dem Ansinnen des Nationaltheaters überfahren, in den Pfalzbau ausweichen zu wollen. Inzwischen sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein, doch über die genaue Nutzungsdauer und die Zahl der Tage gab es zuletzt noch Differenzen. Aufruhr gab es aber auch auf der anderen Rheinseite: Dort hatte sich das Nationaltheater zwischenzeitlich für das Trafowerk als Interimsspielstätte interessiert. Als den Künstlern dort der Mietvertrag aus Brandschutzgründen gekündigt wurde, richtete sich ihr Zorn namentlich gegen Marc Stefan Sickel. Mangelnde Kommunikation und ein Theater das „unter seinen Möglichkeiten“ in der Corona-Krise bleibe, kritisierten Kulturpolitiker außerdem in einem Offenen Brief und zielten damit gegen die Verantwortlichen in der Theater- und Stadtspitze.