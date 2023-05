Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Filme von allen belebten Kontinenten“, verspricht das 71. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH) , das in weniger als drei Wochen, am 17. November beginnt. In einer Pressekonferenz wurde das elftägige, reichhaltige Programm nun vorgestellt.

„Nach meiner Einschätzung war es ein sehr gutes Kinojahr“, erklärte Sascha Keilholz, der Leiter des Festivals. Er bezog sich damit jedoch nicht auf die Kinos als solche, sondern