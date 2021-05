Hoffnung ist in Sicht. Wenn der Dreistufenplan der Länder umgesetzt wird, könnte es bald wieder Kulturveranstaltungen geben. Aber noch gilt der harte Lockdown, herrscht die große Stille. Aufbegehren gegen die staatlich verordnete Untätigkeit funktioniert nur im Digitalen. Das hat sich nun auch die Musikalische Akademie des Mannheimer Nationaltheaters zunutze gemacht.

Am Montag- und Dienstagabend hätte das vierte Akademiekonzert der Saison 2020/21 stattfinden sollen. Eine Konzertreihe im großen Saal des Mannheimer Rosengartens, dem Mozartsaal. Der bietet fast 2300 Menschen Platz. Und man hat in den vergangenen 20 Jahren eigentlich immer nur ausverkaufte Akademiekonzerte erlebt. Eine Erfahrung, die Lichtjahre von der aktuellen Lebenswirklichkeit entfernt scheint.

Doch die Stille tut niemandem gut. Nicht dem Publikum und schon gar nicht den Musikern. Mitglieder des Nationaltheaterorchesters haben deshalb ein neues Format entwickelt, um wenigstens etwas anbieten zu können: „Akademie digital“. Musikerinnen und Musiker haben Solowerke aufgenommen, die von Montagabend, 20 Uhr, bis Mittwoch, 10. Februar, online zur Verfügung stehen. Ein überaus ansprechendes und anspruchsvolles Programm ist dabei herausgekommen, zwischen den Musiknummern liest Opernintendant Albrecht Puhlmann Gedichte von Ingeborg Bachmann, Rainer Maria Rilke oder Eduard Mörike.

Für Abonnenten kostenlos

Die Konzerte sind für Abonnenten kostenlos, wer sonst zuschauen und zuhören will, muss 10 Euro für ein Ticket bezahlen. Schließlich geht es hier um künstlerische Arbeit, um künstlerische Leistung, die nicht einfach verschenkt werden sollte. Das Motto der ersten Ausgabe der digitalen Akademie passt wie kaum ein zweites in diese Zeit: „einsam“.

Es gibt kein richtiges Musizieren im falschen

Einsam stehen die Musiker bei den Streamings auf der Bühne des Nationaltheaters. Einsam, weil da keine Kolleginnen und Kollegen dabei sind, aber eben auch kein Publikum. Es gibt kein richtiges Musizieren im falschen, aber es ist dennoch ein wichtiges Zeichen. Ein Signal, ganz nach dem Motto: Wir sind noch hier.

Und so spielt denn Julien Heichelbech etwa die sechste Cellosuite von Johann Sebastian Bach in G-Dur (BWV 1012), arrangiert für sein Instrument, die Bratsche. Sein Kollege Fritjof von Gagern übernimmt dann die Suite Nummer vier in Es-Dur (BWV 1010) auf dem Originalinstrument. Dazwischen spannende, aufregende Entdeckungen von Paul Hindemith (Sonate für Harfe solo, gespielt von Eva Wombacher), Benjamin Britten („Sechs Metamorphosen nach Ovid“ mit Daniela Tessmann an der Oboe) oder auch den dritten Satz für Klarinette solo (Patrick Koch) aus Olivier Messiaens „Quatuor pour la fin du temps“. Alles Werke, die das Thema der Einsamkeit als existenzielle Erfahrung umkreisen. Und die zudem auch noch den einsam vor seinem Bildschirm sitzenden Zuhörer emotional beeindrucken.