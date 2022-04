„Ich bin kein lauter Star, ich bin leise“, beschrieb sich Frank Elstner einmal in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. Der Radio- und TV-Star wird heute 80 Jahre alt. Unverbindlich, einfühlsam, zurückhaltend – so ist sein Stil.

Fast sieben Jahrzehnte Mediengeschichte: Es dürfte kaum jemanden geben, der länger im Geschäft ist als Frank Elstner. Und kaum jemanden, der die Rundfunk-Unterhaltung im deutschsprachigen Raum so umfassend geprägt hat wie der Junge, der von seinen Mitschülern wegen des verkümmerten rechten Auges gehänselt wurde, aber als Sohn einer Künstlerfamilie vor den Mikrofonen aufblühte. Im Studio des Südwestfunks „wurde ich ein anderer Mensch“, schrieb Elstner in seiner Autobiografie „Wetten Spaß“ (Herder 2012).

Zehn Jahre war er alt, als er in Baden-Baden in der Hörfunkbearbeitung von Walt Disneys „Bambi“ die Hauptrolle sprach. Es war der Beginn einer einzigartigen Medienkarriere als populärer Radio-DJ und Programmchef von Radio Luxemburg, als Erfinder und Moderator zahlloser Unterhaltungsformate wie „Wetten dass..?“, als Produzent und Talk-Gastgeber.

„Ich habe keine Arbeit, ich spiele“

Seine Karriere umfasst eine beachtliche Spannweite, von der „Fröhlichen Welle“ bei Radio Luxemburg über die „Montagsmaler“ bis zum Nobelpreisträger-Talk „Die stillen Stars“, von der Samstagabend-Liveshow in großen Hallen bis zu Gesprächssendungen im intimen Rahmen. „Das ist ein dauernder Prozess, man spielt mit der Fantasie“, sagte Elstner im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst. „Deswegen sage ich immer: Ich habe keine Arbeit, sondern ich spiele. Ich habe fünf Kinder und vier Enkelkinder. Allein wenn ich die sehe, fallen mir schon wieder zehn Sendungen ein.“ Er habe noch fünf Schubladen voll mit Ideen, die er nicht losgeworden sei.

Elstner kam 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, in Linz an der Donau zur Welt, zog mit seinen Eltern erst nach Berlin, später nach Baden-Baden und Rastatt bei Karlsruhe. Mit der ZDF-Show „Wetten, dass..?“ gelang ihm in den 1980er Jahren der größte Erfolg. Elstner moderierte „Wetten, dass..?“ 39 Mal, ehe Thomas Gottschalk übernahm. Nach einigen Flops in den 1990er Jahren („Nase vorn“/ZDF, „Flieg mit Air-T-L“/RTL) ging es wieder aufwärts. Elstner erwies sich in der SWR-Reihe „Menschen der Woche“ als sensibler Interviewer, übernahm mit „Verstehen Sie Spaß?“ und „Die große Show der Naturwunder“ gemeinsam mit Ranga Yogeshwar noch einmal zwei Samstagabend-Shows in der ARD.

Einsatz für den Artenschutz

Selbst im fortgeschrittenen Alter wusste er die neuen Medien-Plattformen für sich zu nutzen. Kurz nachdem er vor sechs Jahren die Diagnose Parkinson erhalten hatte, startete er die Gesprächsreihe „Wetten, das war's..?“, die erst bei Youtube und zuletzt bei Netflix zu sehen war. Damit wird nun Schluss sein: „Ich möchte jetzt endlich mal die vielen Bücher lesen, die in meinem Zimmer stehen, und auch etwas mehr Freizeit haben.“

Aber als Moderator der Artenschutz-Reihe „Elstners Reisen“ (SWR) will er weiter unterwegs sein. Gerade wird ein Film über Wale vor den Azoren vorbereitet. „Solche Themen werde ich immer bearbeiten, solange mir der liebe Gott die Möglichkeit dazu gibt.“