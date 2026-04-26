Eine Oper von Karola Obermüller und Peter Gilbert nach dem Roman „Malina“ von Ingeborg Bachmann eröffnete die 74. Schwetzinger SWR Festspiele.

Von Karl Georg Berg

Uraufführungen im Musiktheater gehören sozusagen zur DNA der Schwetzinger SWR Festspiele. Sie zeigen die Haltung des Festivals für die Musik und Bühnenkunst unserer Zeit. „Haltung“ ist in diesem Jahr das Motto des Festivals. So stand am Beginn die Uraufführung der Oper „Malina“ mit der Musik von Karola Obermüller und Peter Gilbert auf ein Libretto von Tina Hartmann.Das Werk, ein Auftragswerk des Aachener Theaters, dass die Oper zusammen mit den Schwetzinger SWR Festspielen produziert hat und auch im eigenen Haus noch mehrmals zeigt, basiert auf dem Roman „Malina“ der österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, die im Juni vor 100 Jahren in Klagenfurt geboren wurde. Die bedeutende Literatin, die 1973 an den Folgen von in ihrer Wohnung erlittenen Verbrennungen starb, hat ihrerseits in Zusammenarbeit mit dem nur fünf Tag jüngeren Komponisten Hans Werner Henze auch Operntexte geschrieben, zum Beispiel „Der junge Lord“. Doch das ist eine Komödie und damit das schiere Gegenteil zu „Malina“.

In dem 1971 erschienenen Roman gibt es freilich auch Bezüge zur Musik und sogar Noten im Text mit Zitaten aus Arnold Schönbergs „Pierrot lunaire“. „O alter Duft aus Märchenzeit“ kommt am Anfang und Ende des Romans vor. Da am Ende „Malina“ dies singspricht (Schönberg will bewusst eine Deklamation nach Tonhöhen und keinen Gesang) und Schönberg eine hohe Stimme vorsieht, wird der Malina in der Oper auch von einem hoch singenden Mann übernommen.

Wie die Librettistin Tina Hartmann betont, besteht der Text aus Originaltextstellen aus dem Roman mit nur ganz minimalen Eingriffen. Aus den rund 400 Seiten des Romans werden nur etwas mehr als 20 Seiten Libretto und 85 Minuten Musik.

Szene aus der Oper »Malina«. Foto: SWR/oho

Der Werk ist mithin eine Pointierung und Konzentration der komplexen Gedankenwelt und Struktur des Romans und verständlicherweise nicht weniger komplex. Der Eindruck ist denn auch kaum der einer Oper mit stringenter und einfach nachzuvollziehender Handlung. Die Dramaturgie – und auch die Musik – sind kaum weniger vielschichtig als die Anlage des Romans.

„Im permanenten Wechsel von Sprechen und Singen loten die Stimmen rationale, poetische und emotionale Gehalte von Sprache und Musik aus und transzendieren Bachmanns Erzähltext zu einer Hommage an die menschliche Stimme“, das schreibt Librettistin Tina Hartmann im Programmheft. Damit beschreibt sie nicht nur ihre Intention im Blick auf Inhalt und Textdisposition, sie macht damit auch klar, dass hinter all den angesprochenen Motiven des Romans immer eine übergeordnete Dimension der Reflexion über Sprechen, Singen und Verstummen steht.

Szene aus der Oper »Malina«. Foto: SWR/oho

Die Oper ist dreiaktig in Anlehnung an die Gliederung des Romans. „Glücklich mit Ivan“ steht über dem ersten Akt, in dem es ja dann aber um die toxische Verbindung des Ichs (der weiblichen Hauptfigur) mit Ivan geht. Hier ist eine Märchenerzählung von der Prinzessin von Kagran und einem fremden Prinzen eingewoben. Der zweite Akt („Der dritte Mann“) bringt Gewalterfahrungen im NS-Faschismus, Machtverhältnisse und Gewalterfahrungen im Verhältnis der Geschlechter und in der Familie zur Sprache. „Von letzten Dingen“ steht über dem letzten Akt, Malina wird als Doppelgänger von Ich erkennbar. Ich verschwindet in einem Spalt in der Wand. Malina bezeichnete in den jüdischen Ghettos der NS-Zeit ein Versteck im Hohlraum einer Wand. „Es war Mord“ sind die letzten Worte zu einer leise verklingenden Musik, die den Schluss offen lässt.

Karola Obermüllers und Peter Gilberts Komposition ist auch eine Stimme in der Dramaturgie der Oper, eine sehr feine und ungemein vielgestaltige zwischen zartem Klangfarbenspiel und rhythmisch-dramatischen Akzenten. Die Musik illustriert nicht, die reflektiert in vielschichtiger Weise. Wie Karola Obermüller und Peter Gilbert im Vorfeld betonten, haben sie wirklich Takt für Takt zusammen komponiert und waren höchstens bei Fragen der Notation uneins.

Szene aus der Oper »Malina«. Foto: SWR/oho

Die Produktion des ambitionierten Werks durch das Theater Aachen war auf jeden Fall hochkarätig und eindrucksvoll. Die Regisseurin Franziska Angerer, die schon früh in den Produktionsprozess eingebunden war, passte sich der Anlage des Werks durch eine kunstvolle stilisierte Ästhetik in der Ausstattung von Pia Dederich an. Sie fand starke, aber nie plakative Bilder und nutzte den ganzen Raum des Theaters, so wenn Malina oft von den Rängen sang.

Chanmin Chung leitete das Ensemble der gut 20 Musiker des Sinfonieorchesters Aachen souverän und gab der Musik eine sehr klare und differenziert ausgearbeitete Struktur.

Szene aus der Oper »Malina«. Foto: SWR/oho

Es wurde, wie gesagt, gesungen und gesprochen. Die Sopranistin Larisa Akbari bot dabei als Ich eine ungemein suggestive und sängerisch absolut überlegene Darstellung. Der Countertenor Valer Sabadus war als Malina wie immer prägend in seinem hohen Gesang, hatte aber auch einiges zu sprechen und in tiefer Lage zu singen. Der Bariton Micah Schroeder war ein markant singender Ivan – und auch Jelena Raki als Prinzessin und Ángel Macías Tenor als Prinz setzten nachhaltig Zeichen.

Info

www.schwetzinger-swr-festspiele.de,

„Malina“ wird im Radio auf SWR Kultur am 27. Juni ab 20.03 Uhr übertragen.