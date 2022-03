Madonna hat sich ihren Hit «Frozen» aus dem Jahr 1998 noch einmal vorgenommen. Er klingt jetzt ganz anders.

Berlin (dpa) - Die Pop-Ikone Madonna (63) hat auf Youtube einen Remix ihres Hits „Frozen“ veröffentlicht. Statt der prägenden Geige sind in dem neuen Song Trap-Beats und Autotune zu hören. Im zweiten Teil singt der nigerianische Musiker Fireboy DML.

Produziert wurde der Remix von dem Kanadier Sickick, der im Dezember 2021 eine erste Version veröffentlicht hatte.

Im Video zum Song tanzt Madonna in schwarzem Leder-Outfit mit Netzstrümpfen, Sonnenbrille und einem glitzernden Kreuz auf der Brust. Waren ihre Haare im Originalvideo noch schwarz, sind sie nun blond. Mit „Frozen“ schaffte es Madonna im Jahr 1998 in den USA und Deutschland auf Platz 2. Das Lied ist Teil ihres Erfolgsalbums „Ray of Light“.