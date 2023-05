Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Deutscher hat das letzte Werk des Verpackungskünstlers Christo maßgeschneidert vollendet: die am 3. Oktober letztmals zu sehende Verhüllung des Triumphbogens. Wir haben Ingenieur Jörg Tritthardt in Paris getroffen.

Herr Tritthardt, der Triumphbogen wird nach etwas mehr als zwei Wochen einfach wieder ausgepackt. Kommt da Wehmut auf?

Nein. Ich bin einfach sehr glücklich, daran mitgewirkt zu haben, ein derart großartiges Kunstwerk für uns alle zu realisieren.

Wie haben Sie die Atmosphäre vor Ort in den zurückliegenden Tagen erlebt?

Ich war jeden Tag am Triumphbogen und habe mir die Besucher genau angeschaut. Mein Eindruck ist, dass das Kunstwerk die Menschen positiv beeinflusst hat. Ich habe Paare gesehen, die sich spontan umarmt haben, und kaum jemanden, der schlechte Laune hatte. Viele haben sich extra schick angezogen oder sogar kostümiert. Es wurden dramatisch viele Selfies geschossen. Leider schauen viele den Arc nur noch durch ihr Smartphone an und nehmen sich kaum Zeit, sich mal hinzusetzen und den Blick auf sich wirken zu lassen.

Was verpassen diese Menschen?

Dieses Kunstwerk live in der Größe zu betrachten, ist eine ganz andere Dimension, als es nur auf dem Display eines Handys zu sehen. Wind, Wetter, Tageszeit verändern das Aussehen. An einem trüben Tag wirkt der Triumphbogen wie ein grauer Klotz, bei blauem Himmel und Sonnenschein zeigt das Streiflicht das faszinierende Faltenspiel im Stoff. Und das Kunstlicht am Abend gibt der Skulptur noch einmal eine ganz eigene Erscheinung.

Jetzt muss die 25.000 Quadratmeter große Stoffhülle wieder weg. Was passiert damit?

Wir klären gerade, ob die Bahnen als Gletscherschutz zwischengenutzt werden können, um so zu verhindern, dass die Eisschicht im Sommer weiter abschmilzt. Ansonsten wird alles recycelt. Die zwölfeinhalb Tonnen Polypropylen aus den Stoffbahnen beispielsweise sind dann wieder Ausgangssubstanz für andere Produkte. Hier arbeiten wir mit Parley zusammen, einer Umweltorganisation, die sich auf den Schutz der Ozeane konzentriert. Die 120-Tonnen-Stahlblöcke, die den Stoff am Fuß des Bogens spannen und bei Sturm verankern, werden wieder eingeschmolzen, die Stahlrohrkonstruktionen werden zerkleinert und auch eingeschmolzen.

Ende nächster Woche fahren Sie wieder in Ihr Büro am Bodensee. Was nehmen Sie als Erinnerung mit?

Das habe ich mich auch schon gefragt. Ein Foto kann die besondere Wirkung des Objekts überhaupt nicht einfangen, die Bewegungen im Wind, das Spiel mit dem Licht. Es wird dem, was ich im Kopf habe, nicht gerecht. Am ehesten geht das vielleicht noch mit bewegten Bildern. In unserem Pariser Büro war eine Webcam installiert.