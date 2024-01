Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interview: Agnieszka Holland, 1948 in Warschau geboren, ließen die Themen, Krieg, Gewalt, Verfolgung und Flucht nie los. Im Gespräch mit Katharina Dockhorn berichtet die renommierte Regisseurin über die Arbeit an ihrem neuen Film „Green Border“, der an die Grenze zwischen Polen und Belarus im Herbst 2021 führt und vom Schicksal syrischer Geflüchteter erzählt.

Tausende Migranten aus aller Welt, angelockt von Versprechungen des belarussischen Diktators Lukaschenko, versuchten im geschilderten Filmjahr 2021, über die Grenze in die EU