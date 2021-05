Eine frisch herausgeputzte 60 Jahre alte Pfälzer Weinstube mitten in München, seit 70 Jahren ein Verband der Pfälzer in Bayern und ein Bund der Pfalzfreunde im bayerischen Landtag, ein 204 Jahre alter Bezirksverband in der Pfalz, der Vorbild für sieben seiner Art in Bayern war: Die historischen Verbindungen vom Rhein an die Isar sind vielfältig – und reichen weit zurück. Eine Reise in die gemeinsame Vergangenheit anlässlich der jüngsten Jubiläen.

Sang- und klanglos scheint es sich in den weiß-blauen Himmel über München verflüchtigt zu haben, das Amt des Pfalzreferenten in der bayerischen Staatskanzlei. Vergeblich sucht man nach ihm in offiziellen Verzeichnissen oder im gewöhnlich allwissenden weltweiten Netz. Selbst ein Anruf in der Pressestelle der Staatskanzlei bringt zunächst keine Klärung. Exit Pfalzreferent? 74 Jahre, nachdem auf Geheiß des französischen Militärgouverneurs Pierre Koenig die Pfalz aus dem bayerischen Staatsverband herausgelöst wurde? 64 Jahre, nachdem die Pfälzer sich desinteressiert an einer Volksabstimmung zeigten, die sie in den Schoß Bayerns zurückführen sollte? Zwei Jahre, nachdem ein forscher Franke namens Markus Söder Hausherr der Staatskanzlei ist, der zuvor als Finanzminister und damit Hausherr der bayerischen Schlösser ganz allgemein und der Münchner Residenz im Besonderen den Pfälzern in Bayern ein manchmal schwieriger Verhandlungspartner war? 800 Jahre gemeinsamer pfälzisch-bayerischer Geschichte, die 2014 noch gefeiert wurden, sollten jetzt einfach so im Sande verlaufen sein?

Mainz versus München

Aber nein! Es gibt ihn noch, den Pfalzreferenten in der bayerischen Staatskanzlei, wie eine Anfrage beim ebenfalls höchst lebendigen „Landesverband der Pfälzer in Bayern“ ergibt. Letzterer hat 2019 seinen 70. Geburtstag gefeiert. In diesem Jahr gibt es mit dem 1950 gegründeten „Bund der Pfalzfreunde in Bayern“ einen weiteren Jubilar. Dessen 70. Jubelfest, verbunden mit der Verleihung der nach dem pfalz-zweibrückischen Staatsmann Johann Christian von Hofenfels benannten Medaille am 26. März 2020, ist allerdings Opfer des Coronavirus geworden: auf ein späteres Datum verschoben.

Beide, Landesverband wie Bund, wurden sie in den Nachkriegsjahren gegründet zur Unterstützung der Forderung der Wiedervereinigung des abgetrennten achten bayerischen Bezirks – der Pfalz – mit dem Freistaat. Ein klares politisches Ziel, von dem sich der bayerische Landtag erst im Lauf der 1970er-Jahre endgültig verabschiedete. Es war der bayerische Landtagspräsident Franz Heubl, der in seiner Rede beim Festakt zu 30-jährigen Bestehen des Bundes der Pfalzfreunde in Bayern das Ende der „Pfalzfrage“ und damit auch der latenten Gefahr von diplomatischen Verwicklungen zwischen dem Freistaat Bayern und dem Bundesland Rheinland-Pfalz verkündete.

Ein Bayer in Italien

Nicht enden sollte hingegen die Pflege der besonderen historischen Beziehungen. 800 Jahre gemeinsame, wenn auch durchaus nicht immer konfliktfreie Geschichte lassen sich nicht durch drei Federstriche auf einer per Dekret neu gezeichneten Landkarte beiseite schieben. Und schließlich: Streit kommt in den besten Familien vor. Im speziellen Fall handelt es sich um die innerfamiliären Auseinandersetzungen der Wittelsbacher, jenem Adelsgeschlecht, das vom Stauferkönig Friedrich II. 1214 mit der Pfalzgrafschaft bei Rhein belehnt wurde und das an Donau, Inn und Isar ebenso regierte wie am Rhein. Wie immer, wenn Geld und Macht im Spiel sind, ging es meist um Erbschaftsangelegenheiten. Der erste große Familienkrach konnte mit dem Hausvertrag von Pavia 1329 bereinigt werden. Pavia deshalb, weil Ludwig der Bayer, der erste Wittelsbacher auf dem Kaiserthron, gerade geopolitische, anti-päpstliche Interessen verfolgte und nach seiner Krönung in Rom einen Aufenthalt in Oberitalien als strategisch sinnvoll erachtete.

Pfälzer Stachel im Münchner Fleisch

Es war gewiss auch eher ein machtpolitisch kalkulierter Schritt als plötzlich aufgetretener Familiensinn, dass er in diesem Hausvertrag den Söhnen seines 1322 verstorbenen älteren Bruders Rudolf ihre Rechte und ihr Land zurückgab. Mit Rudolf hatte Ludwig Krieg geführt. Rudolf wiederum hatte bei der Königswahl mit den Habsburgern paktiert.

Der Hausvertrag nun setzte dem Familienstreit ein Ende und sorgte vor allem für eine stabile Hausmacht des ehrgeizigen Ludwig. Und er legte eine pfälzische (die Nachfahren Rudolfs erhielten Pfalz und Oberpfalz) sowie eine bayerische (die Nachfahren Ludwigs regierten das Herzogtum Bayern) Linie fest, die sich gegenseitig beerben sollten.

Die Münchner und die Pfälzer Wittelsbacher waren sich auch in den Jahrhunderten danach nicht grün: In München herrschten die sehr katholischen Herzöge von Bayern, in Heidelberg neigte man sich seit dem Auftreten Luthers und Zwinglis eher der einen oder anderen Ausprägung der reformatorischen Bewegung zu. Vor allem aber waren die Heidelberger seit der Goldenen Bulle von 1356 die alleinigen Kurfürsten, während der Hausvertrag doch vorsah, die Kurwürde, also das Recht der Königswahl, abwechselnd zu übernehmen: ein Stachel im Münchner Fleisch.

Da waren’s auf einmal acht

Es war der protestantische Kurpfälzer Friedrich V., der sich 1618 mit den Habsburgern anlegte, nach der böhmischen Königskrone griff und mit der Schlacht am Weißen Berg vor bald genau 400 Jahren dann auch die Kurwürde für die pfälzischen Wittelsbacher verlor. Die salomonische Lösung des nach 30 Jahren endlich beendeten Krieges, der auch ein Wittelsbacher Bruderkrieg war: die „Causa palatina“ im Westfälischen Frieden von 1648, wonach nicht mehr sieben, sondern acht Kurfürsten fortan den deutschen König wählen sollten. Für Karl Ludwig, den Sohn des „Winterkönigs“ (und Vater der später berühmten Liselotte), wurde eine achte Kurwürde geschaffen.

Mit Napoleons Sieg in der Schlacht von Austerlitz im Dezember 1805 schlug dem „Heiligen Römischen Reich“ und mit ihm auch den seit 1777 wieder sieben deutschen Kurfürsten die Stunde. Sieben nur noch deshalb, weil die Münchner Linie mit dem Tod des kinderlosen Kurfürsten Max III. Joseph erlosch und unter dem Pfälzer Carl Theodor die einst von Ludwig dem Bayern getrennten Wittelsbacher Kurlande wieder in Personalunion regiert wurden.

Die Rettung aus Zweibrücken

Ein Zustand von kurzer Dauer, denn auch Carl Theodor starb 1799 ohne Nachkommen. Übrig von der weit verzweigten Familie blieben nur noch Vertreter einer Seitenlinie, die aus ihrem Zweibrücker Herzogtum bereits seit 1793 verjagt waren. Napoleon, ab 1804 Kaiser der Franzosen, verleibte alsbald alles, was links des Rheins lag, seinem Reich ein. Und der jetzt erbberechtigte Spross der Wittelsbacher, Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken, machte einen unerwarteten Karriereschritt: Er wurde 1806 König – von Napoleons Gnaden im neuen Königreich Bayern. Aber Max I. Joseph blieb auch nach Waterloo. Weil er rechtzeitig die Verbündeten wechselte. Und er bekam vom Wiener Kongress auch seine linksrheinischen Besitzungen zurück. Die alte Pracht der Kurpfalz aber, mit den Schlössern von Heidelberg und Mannheim, mit der heiteren Sommerresidenz in Schwetzingen, sie war mit dem Reich untergegangen. Die pfalz-bayerischen Verbindungen traten in eine neue Ära ein.

Ungeliebte „Zwockel“

Konfliktfrei blieb auch die nicht. Weil jetzt das von aus Frankreich hergewehten revolutionären Ideen nicht unberührt gebliebene, vor allem von der napoleonischen Gesetzgebung durchaus profitierende Volk einmal gewonnene Freiheiten nicht mehr aufgeben wollte. Die Pfälzer sahen sie gar nicht gerne, die aus München gesandten Regierungspräsidenten und Verwaltungsbeamten, die den Pfälzern Königstreue beibringen sollten. Manche dieser „Zwockel“ empfanden ihrerseits die Entsendung in den fernen Bezirk als Strafversetzung. Kurz: von Liebe keine Spur.

Immerhin: Während Max Jospeh I. und sein Sohn Ludwig sich noch als Pfälzer fühlten – letzterer, Erbauer der Ludwigshöhe, sprach bekanntlich von seines Reiches „mildestem Teil“ und schwärmte vom pfälzischen Nizza (Gleisweiler) –, ließ die Verbundenheit bei seinen Nachfolgern doch eher nach. Maximilian II. liebte die Jagd in den Berchtesgadener Alpen und schenkte den Münchnern ihre von neogotischen Fassaden gesäumte Prachtstraße, die seinen Namen trägt. Ludwig II. träumte sich in ein Märchenreich mit blauen Grotten – deren Farbe allerdings aus Ludwigshafen kam: Am Rhein und nicht in Altbayern begann das Königreich, ins Industriezeitalter des 20. Jahrhunderts aufzubrechen. Dessen erster Krieg fegte zwar die Wittelsbacher 1918 vom Thron, trennte den pfälzischen Landesteil jedoch noch lange nicht von Bayern.

Pfälzer Löwen und Pfälzer Wein

Das gelang auch den Nationalsozialisten nicht, auch wenn es Westmark-Gauleiter Josef Bürckel gerne gesehen hätte. Erst der Wille der französischen Besatzungsmacht 1946 – und der Unwille der Pfälzer, sich 1956 zahlreich genug an einem einer Volksabstimmung vorausgehenden Volksbegehren zu beteiligen – setzte der gemeinsamen politischen Geschichte ein Ende. Die gemeinsame kulturelle Geschichte aber ist nicht auszulöschen. Die Löwen am Eingang der Residenz in München, Wappentiere der Pfalz wie von Bayern, sind nur eine von vielen sichtbaren und unsichtbaren Spuren. Geblieben ist auch die Vorliebe der Münchner für die seit einem halben Jahr „runderneuerte“ Weinstube in der Residenz mit ihrem gut bestückten Pfälzer Weinkeller, die im Frühjahr 2020 allerdings auf unbestimmte Zeit wie alle Gaststätten schließen musste. Geblieben ist das Stipendium der Stiftung Maximilianeum, das außer bayerischen Landeskindern auch Abiturienten aus der Pfalz offensteht. Geblieben ist auch eine Auszeichnung wie die Hofenfels-Medaille, die vom Bund der Pfalzfreunde im bayerischen Landtag seit 1965 an Personen verliehen wird, die sich um die Pflege der historische Beziehungen zwischen der Pfalz und Bayern besonders verdient gemacht haben. 2020 geht sie an Bernhard Vogel, den ehemaligen rheinland-pfälzische Ministerpräsidenten und Bruder des ehemaligen Münchner Oberbürgermeisters: auch eine bayerisch-pfälzische Geschichte. Ohne den Namensgeber der Medaille, den eingangs erwähnten pfalz-zweibrückischen Staatsmann Johann Christian von Hofenfels (1744-1787) allerdings wäre Bayern möglicherweise heute ein österreichisches Bundesland. Der in Kusel geborene Hofenfels war jener Diplomat in Diensten der Zweibrücker Herzöge, der das von Carl Theodor mit den Habsburgern in Wien eingefädelte Tauschgeschäft „Kurbayern gegen die Österreichischen Niederlande“ verhinderte.