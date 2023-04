Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen „Frieden der Erinnerung“ soll das neue Projekt für eine Namenswand im Vogesenort Schirmeck schaffen. In Erinnerung an alle Toten aus der Zeit der Annexion von drei Départements im Elsass und in Lothringen durch die deutschen Nationalsozialisten. Aber wer als Opfer, wer als Täter gilt, ist manchmal schwer zu trennen.

Die Aufarbeitung eines Krieges und seiner Folgen ist günstigenfalls auch eine Aussöhnung mit der Geschichte. Im Elsass, das dem nationalsozialistischen Deutschland zusammen mit dem