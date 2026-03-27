Einen Weltrekord hat David Etim mit 85 Musizierenden in Lagos aufgestellt – ein Meilenstein. Und dank einer weißen Harfe hat der Orchester-Manager seine Frau getroffen.

Alles oder nichts: An diesem Tag ist der Orchester-Gründer David Etim besonders nervös, denn falls irgendetwas schiefginge, würde sein Markenzeichen, das Perfect 4th Ensemble, seinen Ruf verlieren. Mehr als 80 Musikerinnen und Musiker aus ganz Nigeria stammend sollen sich um 12 Uhr zu einem Konzert in Lagos versammeln und Afrobeats spielen, allerdings auf allen Instrumentenfamilien von der Flöte bis zur Tuba. Es soll die weltweit größte Show werden, in der zeitgenössische nigerianische Musik begleitet von Chor und eben diesem riesigen Orchester live präsentiert wird – nicht nur vor ausverkauftem Haus mit über Tausend Besuchern, sondern auch unter den Augen der Jury, die über den Guinness-Weltrekord wacht.

Ein großes Unterfangen mit Hürden

Doch der Verkehr in der Wirtschaftsmetropole des westafrikanischen Landes ist unberechenbar; Staus verstopfen die Straßen. Aus einer Strecke von einer Stunde Fahrzeit können drei oder vier Stunden werden. Weshalb der Ensemble-Leiter David Etim, der die Profi-Musikerinnen und Musiker zusammengetrommelt und Dirigenten engagiert hat, sicherheitshalber fünf Extra-Leute einberechnet. In den Wochen zuvor hatte der 36-Jährige die Proben organisiert und drei Arrangeure beauftragt, um von mehr als 100 Songs von 15 verschiedenen Künstlern Partituren zu erstellen. Denn die nigerianische Pop-Musik muss für die klassische Instrumentierung neu arrangiert werden.

Die Initiative für den Weltrekord stammt von Damilola Akinwunmi, der Afrobeats unter dem Label Dapper Music Entertainment produziert und das Konzert finanziert hat. „In dem festen Glauben, dass afrikanische Musik in ihrer wahrhaftigsten Form auf die großen Bühnen der Welt gehört“, wird er von der nigerianischen Zeitung „ Guardian“ zitiert.

Für den Transfer in die Klassik hat er David Etim beauftragt, der unter dem Künstlernamen Isonil als Solo-Geiger bekannt und bereits auf großen Bühnen wie der Londoner O2-Arena aufgetreten ist. Die Violine hatte er erstmals in der Kirche kennengelernt, eine fundierte Ausbildung mit Diplom an der Musical Society of Nigeria gemacht und Meisterkurse in Südafrika absolviert. Um als „Top-Afro-Artist“ von der Musik leben zu können, müsse man erfinderisch sein, meint der 36-Jährige im Videocall aus London, wo er gerade ein Engagement als Geiger für „African Series“ hat.

Man muss die Gelegenheiten ergreifen und Fortschritte wagen, lautet seine Philosophie. In anderen Worten: „You must know how to tick the box“, wie er wiederholt betont. Dazu gehört neben vielen Bühnenauftritten auch das Unterrichten und das Vermarkten. Er bespielt die Sozialen Medien, hat sich Aufnahme-Techniken angeeignet und betreibt als Geschäftsmann sein eigenes Orchester. Es wird in Streichquartett-Größe gebucht oder mit bis zu 100 Leuten für Hochzeiten, Firmen-Bankette, Pop-Konzerte oder gar royale Anlässe – zum Beispiel für Harry und Meghan.

Als der Herzog und die Herzogin von Sussex im Mai 2024 Lagos besuchten und auf dem roten Teppich vor Kameras ins Sterne-Hotel flanierten, sorgten David Etim und seine Musiker für das passende Flair. Von der Begleitmusik nehmen Gäste sonst nicht unbedingt Notiz, aber Meghan habe sich zu den Musikern umgedreht und lächelnd Anerkennung mit einem „Daumen hoch“ gezeigt. „Das hat mir den Tag versüßt“, freut sich David Etim.

David Etim alias Isonil ist klassisch ausgebildeter Geiger und spielt das Instrument auf seine eigene Weise. Foto: Isonilstrings

Ein anderes Mal begleitet sein Ensemble einen Superstar wie Adkunle Gold, der bei einer Party singt, um vom Erfolg seines neuen Albums zu künden. Denn längst erobern nigerianische Musiker mit ihren Afrobeats die weltweiten Charts und sorgen nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent für ausverkaufte Stadien.

Adé Weltmusik!

Dank sozialer Medien und Streamingdienste sind Musiker(innen) jenseits der Industrienationen nicht mehr auf die führenden Label angewiesen. Was einst in der Schublade „Weltmusik“ vage zusammengefasst und marginalisiert wurde, hat sich in eigene selbstbewusste Stilformen aufgesplittet, die sich global behaupten und andere sogar überflügeln. Neben dem Öl entwickeln sich Afrobeats zu einem Exportschlager Nigerias, weil sie ein junges Publikum erreichen – aufgrund ihrer Botschaften, aber auch weil sie wie R’n’B und Hip-Hop den Luxusmarken in Werbespots Coolness verleihen. Große Namen in der dominierenden Musikindustrie wie Beyoncé oder Ed Sheeran klopfen inzwischen in Lagos, dem Zentrum des Booms, an. So gelang es Justin Bieber gemeinsam mit Wizkid und ihrem „Essence“-Hit auf Platz 9 der Billboard Hot 100 zu gelangen. Und bei der Krönungszeremonie des britischen Königs Charles trat die Künstlerin Tiwa Savage auf.

Dass sich ausgerechnet Westafrika – früher ein Ausgangsort des Sklavenhandels – zum pulsierenden Kreativzentrum aufschwingt, ist kein Zufall, sondern hat Geschichte: In Ghana entstand Highlife aus dem Swing und Jazz militärischer Big Bands gemischt mit traditionellen westafrikanischen Klängen. Der nigerianische Highlife-Musiker Fela Kuti brachte von seinem USA-Aufenthalt dann nicht nur den schnelleren Funk mit, sondern auch den Spirit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Unter dem Namen „Afrobeat“ würzte er seine Songs mit funkigem Groove und politischen Botschaften. Sein Stil wurde zum Soundtrack der Freiheit und ist die Wurzel der heutigen „Afrobeats“ (geschrieben mit „s“!) von Künstlern wie Burna Boy, Davido oder Yemi Alade. Dass verstärkt klassische Instrumente in die zeitgenössische Musik integriert werden, ist jedoch relativ neu.

„Feel the fusion“

Es geht dabei nicht darum, Mozart oder Bach zu präsentieren, sondern das, was das Publikum hören möchte und was zur Kultur vor Ort gehört, ist David Etim überzeugt. „Das Instrument ist zwar dasselbe, aber seine Ausdrucksfähigkeit ist gewaltig. Denn es hängt davon ab, wer spielt“, meint er. „Gib eine Violine einem Chinesen oder Deutschen und er spielt sie anders als ein Nigerianer. Das Instrument ermöglicht den Kulturaustausch.“ Das Faszinierende an Afrobeats-Musik sei, dass sie reagieren könne. „Man braucht nicht vom Blatt zu spielen. Man muss den Beat hören und darf keine Angst haben, sich auszudrücken. Feel the fusion!“

Die Songs auf Spotify, bei denen er mitspielt, haben schnelle tanzbare Rhythmen mit einer rauen physischen Geige, die auch mal schrubben, kratzen und sogar e-gitarrenmäßig aufdrehen darf.

Als er in diesem Winter das erste Mal „Last Christmas“ gehört hat, erkannte er sofort die Tonart und improvisierte dazu auf seiner Geige. Im vergangenen Advent war er wochenlang nicht nur damit beschäftigt, das Weltrekord-Konzert vorzubereiten, das für den 16. Dezember geplant war, sondern auch seine eigene Hochzeit wenige Tage zuvor. „Selbst am Hochzeitstag musste er zwischen Hauptgang und Dessert immer wieder telefonieren, um etwas zu organisieren“, erzählt Katharina Etim. Beide leben mit Tochter in Ludwigshafen – und sie haben es einer Harfe zu verdanken, dass sie sich gefunden haben.

Der Zauber der weißen Harfe

Die Steuerberaterin spielt in ihrer Freizeit das Instrument und plante eine Nigeria-Reise zu Freunden. Als sich David Etim vorgenommen hatte, als erster eine Harfe nach Nigeria zu importieren, erklärte sie sich bereit, ihre „Reise-Harfe“ zur Ansicht mitzubringen – und bei der Übergabe trafen sie sich zum ersten Mal. Inzwischen hat der Orchester-Geschäftsführer in Österreich eine „weiße Harfe“ aus hellem tropentauglichem Fichten- und Ahornholz herstellen lassen, die er in seinem Heimatland vermarktet. Ausgebildete Harfenisten fehlen indes dort noch, was David Etim mit seiner Initiative ändern will. Beim Weltrekord durfte die Harfe daher nicht dabei sein. Bei diesem Konzert musste alles höchst professionell zugehen.

Die Rechnung ging auf, und alle 85 Musiker bewiesen ihre Kunstfertigkeit: „Das war wow! Phänomenal! Das Beste, was ich erlebt habe“, erzählten Zuhörer von ihrem Gänsehaut-Gefühl. „Dieser Moment gehört den Musikern. Dieser Moment gehört der Kultur“, beschwören die Veranstalter, als sie im März 2026 endlich den Weltrekord bestätigt bekommen und die Presse und TV-Sender in Nigeria die Leistung als „Meilenstein“ fürs Afrobeats-Genre feiern. „Und das ist nur der Anfang.“ Erst wollen sie in Nigeria auf Tour gehen, um zu beweisen, zu was der Mix aus Afrobeats mit klassischen Instrumenten fähig ist, und dann nach Großbritannien, Frankreich und Kanada.

Kontakt

David Etim alias Isonil und Leiter des Perfect 4th Ensemble unter:

https://www.instagram.com/p4ensemble

https://www.instagram.com/isonilstrings

Im Netz: https://isonilstrings.com/de/