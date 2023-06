Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 9. Dezember jährt sich zum 50. Mal der Todestag des in Ludwigshafen geborenen Hollywood-Regisseurs William Dieterle. Am Rhein begehen Stadt und Volkshochschule den Jahrestag mit einer Gedenkveranstaltung. Die Zukunft des nach Dieterle benannten Filmpreises ist derweil fraglich.

Mit der Auszeichnung würdigt die Stadt seit 1993 „herausragende cineastische Leistungen in der Beschäftigung mit kulturellen und gesellschaftlichen Fragen“. Ein Sonderpreis geht jeweils