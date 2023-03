Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sein oder Nichtsein: Für die Theater in Deutschland war das monatelang nicht die Frage. Sie waren einfach geschlossen. So konnte Johan Simons seinen „Hamlet“, aus dem dieses berühmte Zitat stammt, beim Berliner Theatertreffen 2020 nur digital zeigen. Aber, welch ein Glück: Am Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen war die Bochumer Inszenierung nun zu Gast.

Normalerweise wäre das, was in der Pause einer Theatervorstellung passiert, keiner Erwähnung wert. Dass die Besucher ein Glas Wein trinken, eine Kleinigkeit essen, kurz auf die Toilette