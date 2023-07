Eine Weltpremiere zum Auftakt und 54 frische Filme: Das Programm des Ludwigshafener Festivals des deutschen Films steht. Zur Eröffnung der 19. Ausgabe läuft Carolin Otterbachs Komödie „Gäste zum Essen“. Um den Filmkunstpreis konkurrieren 14 Beiträge – und es werden erneut prominente deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler erwartet.

Hat sich die halbwüchsige Tochter in den Falschen verliebt? Diese Frage stellen sich die gut situierten Eltern, die im Zentrum des Eröffnungsfilms des Ludwigshafener Festivals des deutschen Films stehen. Als „Komödie mit Hintersinn“ kündigt das Festivalteam um Intendant Michael Kötz den Fernsehfilm an, der das Festival am Mittwoch, 23. August, eröffnen wird. „Gäste zum Essen“ sei ein „kluger und exzellent inszenierter ,Romeo & Julia-Film’ zum Thema der immer größer werdenden sozialen Spaltung unserer Gesellschaft“, so Kötz. Zugleich werde „die scheinbare Überlegenheit der Oberschicht mit schöner Ironie zu Fall gebracht“.

Der falsche Freund?

Die Konstellation klingt tatsächlich klassisch: Eine Tochter aus reichem Haus bringt einen Freund heim, der Sohn eines weniger gut betuchten Paars ist. Beim titelgebenden Abendessen will das Architektenpaar (Neda Rahmanian und Matthias Koeberlin) die Eltern des Schwiegersohns (Josefine Preuß und Maximilian Grill) in spe kennenlernen – und servieren konfrontativ Jakobsmuscheln.

Schauspielerin Josefine Preuß wird zur Weltpremiere ihres neuen Films am 23. August auf der Parkinsel erwartet. Foto: dpa

Der Film, der das gerade wieder aktuelle Thema der Klassenunterschiede aufgreift, ist eine ZDF-Produktion: Schon seit Jahren werden auf der Parkinsel Kinofilme, TV-Arbeiten sowie mit Fernsehunterstützung fürs Kino gedrehte Stoffe als gleichberechtigt behandelt. Das Motto des Auswahlgremiums lautet: „Allein die künstlerische Qualität der Filme ist entscheidend.“

Insgesamt wird das 19. Festival des deutschen Films neben sechs Kinderfilmen 54 Produktionen zeigen, 14 davon stehen im Wettbewerb um den Filmkunstpreis. Darunter sind auch teils schon im Kino gelaufene Beiträge wie der berührende Berlinale-Erfolg „Roter Himmel“ des Mannheimer Schillerpreisträgers Christian Petzold – ein Sommerfilm mit einem hoch dramatischen Finale – oder Frauke Finsterwalders herrlich skurrile Si(s)si-Neuinterpretation „Sisi & ich“ mit Susanne Wolf und Sandra Hüller.

Läuft im Wettbewerb. »Roter Himmmel« von Christian Petzold mit Paula Beer und Thomas Schubert. Foto: Christian Schulz/Schrammfilm/Piffl Medien

Auch der viel diskutierte Film „Das Lehrerzimmer“ über eine junge engagierte Lehrerin, die nach der Aufdeckung eines Diebstahls unter Druck gerät, läuft im Wettbewerb. Regisseur Ilker Çatak hatte mit seinem Vorgängerfilm „Es gilt das gesprochene Wort“ beim Parkinsel-Festival 2019 eine lobende Erwähnung erhalten. Ein brisantes Thema, die deutsche koloniale Vergangenheit, greift Lars Kraumes erschütternder Film „Der vermessene Mensch“ auf. Der Regisseur macht sich dabei selbst Konkurrenz. Denn Kraume steht auch mit seinem Film „Die Unschärferelation der Liebe“ im Wettbewerb. In „Die stillen Trabanten“ mit Martina Gedeck und Charly Hübner erzählt Thomas Stuber wiederum von Einsamkeit und der Suche nach Liebe.

Aber auch TV-Krimis sind im Rennen um den Filmkunstpreis, darunter die neue Folge „Dreck“ der ZDF-Reihe um „Theresa Wolff“ mit Nina Gummich, der neue „Spreewaldkrimi“ mit dem Titel „Bis der Tod euch scheidet“ und „Polizeiruf 110: Little Boxes“.

Ebenfalls nominiert: »Die Unschärferelation der Liebe« mit Caroline Peters und Burghart Klaußner. Foto: X-Filme

Erste Gewinner stehen bereits fest: Axel Milberg – bekannt als Kommissar Borowski im Kieler „Tatort“ – bekommt ebenso einen Schauspielpreis wie Justus von Dohnányi. Milberg wird am 24. August geehrt, Justus von Dohnányi am 6. September.

Bekommt einen Preis für Schauspielkunst: Justus von Dohnányi. Foto: Arthur bauer/FFLU

Zur Verleihung an Justus von Dohnányi läuft „2 Freunde“ von Regisseur Rick Ostermann, die Fortsetzung von „Freunde“ mit Ulrich Matthes, dem Preisträger für Schauspielkunst von 2021, als zweitem Hauptdarsteller. „Freunde“ war 2021 zur Verleihung an Matthes zu sehen, schon damals war auch Justus von Dohnányi Parkinselgast. Dieses Jahr zeigt das Festival mit dem Preisträger außerdem „Wir sind dann wohl die Angehörigen“ von Hans-Christian Schmid und „Der Nachname“ von Sönke Wortmann.

Hoffen auf schwarze Zahlen

Rund 82.000 Tickets hatte das Festival im Vorjahr verkauft, wie Michael Kötz im Mai in einem RHEINPFALZ-Interview sagte, und etwa 88.000 Besucher gezählt. Für dieses Jahr hoffen die Festivalmacher auf 100.000 Zuschauer, um kein Defizit zu erzielen. In der Kalkulation für 2022 fehlten am Ende rund 500.000 Euro, um schwarze Zahlen zu schreiben. Den das Festival trägt sich zum Großteil über Ticketverkäufe. Der Hauptsponsor BASF hat sein Engagement für dieses Jahr um 15 Prozent zurückgefahren. Das Land Rheinland-Pfalz erhöht dafür seine Zuschüsse.

Termine

Das 19. Festival des deutschen Films läuft zwischen 23. August und 10. September, Karten und Informationen online unter www.fflu.de