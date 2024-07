Der Vorverkauf für das 20. Festival des deutschen Films hat begonnen – und auch die Jury steht fest, die über die Vergabe der Filmkunstpreise entscheiden wird. Elf Filme sind diesmal im Rennen. Und drei weitere Preisträger stehen bereits fest.

Noch wenige Restkarten gibt es für die Eröffnung des Festivals des deutschen Films am Mittwoch, 21. August, auf der Ludwigshafener Parkinsel mit dem Meret-Becker-Film „Familie is nich“: Gerade hat der Vorverkauf begonnen und erste Favoriten-Termine des Publikums zeichnen sich bereits ab: Vor allem die Gala-Abende, an denen die diesmal drei Schauspielpreise des Festivals vergeben werden, sind beleibt.

Noch Plätze in den hinteren Reihen gibt es für die Verleihung an Liv Lisa Fries. Die Berliner Schauspielerin, bekannt aus „Babylon Berlin“, wird am Freitag, 23. August, geehrt – für die ganz besondere Präsenz, die sie ihren Rollen verleiht, so Filmfestival-Direktor Michael Kötz. Im Anschluss läuft ihr neuer Film „In Liebe, Eure Hilde“, in dem sie unter der Regie von Andreas Dresen die Widerstandskämpferin Hilde Coppi (1909-1943) spielt – mit viel Energie.

Joachim Król ist In Ludwigshafen fast schon Stammgast, hier 2022 beim Filmfestival. Er wird am 30. August mit eienm Schauspielpreis geehrt. Foto: STefan OttøARchiv

Fast schon ein Dauergast auf der Parkinsel ist Joachim Król. Er wird am 30. August mit dem Preis für Schauspielkunst geehrt. Im Anschluss läuft „Endlich Witwer – Griechische Odyssee“, der dritte Teil der Reihe – die beiden Vorgängerfilme sind in Ludwigshafen bestens angekommen. Auch der Film „Der König von Köln“ mit Król, der 2019 entstand, wird auf der Parkinsel nochmals zu sehen sein. Er spiele „immer anders und immer großartig“, befindet Michael Kötz über Król.

Wird am 31. August ausgezeichnet: Christoph Maria Herbst. Foto: dpa

„Stromberg“-Star Christoph Maria Herbst schließlich war noch nie Gast in Ludwigshafen und wird am 31. August mit einem Preis für Schauspielkunst geehrt. Der 58-Jährige stellt zugleich seinen aktuellen Film „Ein Fest fürs Leben“ vor, in dem er einen Hochzeitsplaner namens Dieter spielt, der aus dem Geschäft aussteigen möchte und eine letzte große Traumhochzeit vorbereitet. Michael Kötz nennt ihn „einen Meister des ironischen Spiels“, auch sei Herbst „ein Genie der Mimik und der Gesten“. Die Verleihung ist schon fast ausverkauft. Karten gibt es jeweils noch für die Übertragungen der Auszeichnungen im zweiten Kinozelt. Und alle drei Preisträger nehmen an kostenlos zugänglichen Gesprächen über ihr Werk im Anschluss an die Verleihungen teil.

Über die elf Filme im Wettbewerb urteilt eine dreiköpfige Jury: die Schauspielerin Bernadette Heerwagen, Christiane von Wahlert, Vorstand der Murnau-Stiftung (zuvor Geschäftsführerin der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V. und der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft), und der Produzent und ZDF-Redakteur Pit Rampelt, der unter anderem für die reihe „SpreewaldkrimI“ verantwortlich ist, deren neue Folgen regelmäßig auf der Parkinsel laufen.

Karten

Karten für die Festivalvorführungen gibt es unter https://tickets.fflu.de. Vor Ort in Ludwigshafen gibt es Karten auch in der Rhein-Galerie.