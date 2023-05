Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eröffnung mit Ministerin, Staatssekretär und einer Sängerin mit großer Stimme und gesellschaftspolitischer Energie: Mit der US-Amerikanerin Melanie Charles ist das 23. Festival Enjoy Jazz gestartet. Das Konzert in Ludwigshafen war zugleich Auftakt zum Jubiläum „100 Jahre Kulturprogramm der BASF“. In Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen folgen sechs Wochen mit viel zeitgenössischem Jazz auch aus Randgebieten zu Elektronik und Hip-Hop.

Gelegentlich lehnt sie auch lässig am Piano, das Mikrofon wie beiläufig in der rechten Hand, die Augen im Flirtmodus mit dem Publikum. Das Klischee der Jazzdiva will diese