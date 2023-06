Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was tat das gut! Nach den Jubiläumskonzerten im Februar (!) konnte man am Freitagabend die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz bei ihrem ersten Philharmonischen Konzert in dieser Saison im Ludwigshafener Pfalzbau endlich einmal wieder als richtiges Sinfonieorchester erleben. Im Mittelpunkt der Konzerte damals wie heute: Beethoven. Und wie! Was auch an Chefdirigent Michael Francis lag.

Über 50 Musiker, ein Streicherapparat mit zehn ersten, acht zweiten Geigen, sechs Bratschen, fünf Celli und drei Bässen, das ist für normale Staatsphilharmonie-Verhältnisse eine eher