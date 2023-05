Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ligier Richier ist einer der bedeutendsten Bildhauer der Renaissance. Wer seine Werke sehen will, muss sich aufmachen in das stille Département Meuse. An der Maas begegnet man der aufrührenden Figurenwelt des Künstlers, der als Glaubensflüchtling in Genf starb.

Er ist so etwas wie ein heimlicher Star der Kunstgeschichte. Sein Name strahlt längst nicht so hell wie jener des anderen großen Bildhauers der Renaissance. Einem Vergleich mit Michelangelo